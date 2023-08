Summers přirovnává Čínu k Japonsku, Rattner jí „neodepisuje“

Lawrence Summers se podle svých slov už před lety domníval, že rychle rostoucí čínská ekonomika bude zpomalovat, protože tak tomu v podobných případech bývá. Typickým příkladem z minulosti byl podle ekonoma Sovětský svaz v šedesátých letech. Tehdy se hovořilo o tom, že jeho ekonomika překoná svou velikostí tu americkou, ale nakonec se tak nestalo. Podobné to bylo s Japonskem v letech osmdesátých. Jak vidí ekonom další vývoj?



Summers se domnívá, že když se američtí studenti začnou houfně učit nějaký cizí jazyk, je to obvykle doba, kdy je daná země na vrcholu a dál již stoupat nebude. V případě Číny pak zmínil hlavní nerovnováhy, které začaly brzdit její ekonomiku. Jde zejména o předchozí přílišné spoléhání se na trh s nemovitostmi a na exporty. K tomu se přidává demografický vývoj daný tím, že čínské domácnosti mohly mít pouze jedno dítě. Patrná je pak i snaha řady domácností přesunout se do zahraničí, což je na rozvíjejících se trzích „vždy známkou blížících se problémů“.



Ekonom se tedy domnívá, že v Číně bude ekonomický obrázek značně rozdílný od toho, jak vypadal v předchozích čtyřiceti letech. Steve Rattner z Willett Advisors na jeho slova navázal s tím, že on je optimističtější a Čínu by určitě neodepisoval, i když si země a její ekonomika určitě prochází těžším obdobím. Investor na základě vlastní návštěvy Číny hovořil o tom, že na „mentalitě tamních firem“ se již definitivně projevuje deglobalizace a také sankce, které uvalily Spojené státy a které se dotýkají některých výrobních řetězců.



Problémem pro čínskou ekonomiku je podle investora i její prezident, který sleduje politiku vládních intervencí a která je přitom prováděna lidmi, kteří „ekonomii moc nerozumí“. Na druhou stranu ale Rattner čínské hospodářství „neodepisuje“. Poukázal například na to, že se hodně hovoří o prudce rostoucích dluzích čínské vlády. Nicméně jen zřídka se mluví o jejích aktivech. Mezinárodní měnový fond je v tom výjimkou a jeho poslední analýza ukazuje, že čistá aktiva čínské vlády sice klesají, ale stále jsou relativně vysoko. Podle investora by v případě Spojených států vypadala situace zřejmě jinak.

Zdroj: Bloomberg