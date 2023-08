ECB: Ekonomiku eurozóny v příštích letech nečeká žádná výraznější recese

Ekonomika eurozóny bude v příštích letech pokračovat v růstu a pravděpodobně nesklouzne do žádné hlubší či trvalejší recese. Uvedl to dnes hlavní ekonom Evropské centrální banky (ECB) Philip Lane.



"Existuje řada důvodů domnívat se, že evropská ekonomika v příštích několika letech poroste," řekl Lane v podcastu zveřejněném na internetových stránkách banky. Upozornil, že ekonomika se ještě plně nezotavila z útlumu způsobeného pandemií nemoci covid-19, což jí poskytuje prostor k růstu. Poukázal rovněž na výrazný pokles cen energie, zpomalování inflace a růst mezd. "Domácnosti by se měly časem nacházet v lepší finanční pozici," dodal.



ECB loni v červenci v reakci na vzestup inflace zahájila zvyšování úrokových sazeb. Lane dnes nicméně zdůraznil, že cílem banky není výrazně snížit poptávku, ale zajistit, aby poptávka nerostla rychleji než nabídka.



ECB předpokládá, že v hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se v letošním roce zvýší o 0,9 procenta. V příštím roce pak počítá se zrychlením růstu na 1,5 procenta. Někteří ekonomové nicméně tyto prognózy považují za příliš optimistické, napsala agentura Reuters. Statistický úřad Eurostat minulý týden oznámil, že ve druhém čtvrtletí ekonomika eurozóny vzrostla o 0,3 procenta po stagnaci v prvním kvartálu.