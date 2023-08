"Nová éra začala." Nvidia drtí očekávání výsledky i výhledem, akcie vystřelily na nový rekord

Napjatě očekávané výsledky čipaře přinášejí další růstovou vlnu jejích akcií. Jméno, které vede vzhůru celý technologický sektor, pohání vlnu AI a dlouhodobě patří mezi spolehlivé dodavatele růstu hodnoty pro investory, vysoce poráží očekávání trhu na úrovni výsledků za druhý kvartál, výhled pro kvartál následující či dodatečným zpětným odkupem akcií. Bezprostřední odezvou trhu je růst akcií v americkém aftermarketu až o 9 procent, čímž notně posunuly dosavadní rekordní úrovně.

Podívejme se na základní čísla. Zisk na akcii meziročně poskočil na 2,70 dolaru na akcii z 51 centů před rokem a vysoko porazil konsensus dle agentury Bloomberg na úrovni 2,07 USD/akcie. Očištěný provozní zisk dosáhl 7,78 miliardy dolarů proti 1,33 mld. USD před rokem a při očekávání 5,89 mld. USD. Hrubá marže meziročně poskočila na 71,2 % z 45,9 % a předčila očekávání 70,1 %.

Celkové tržby dosáhly 13,51 miliardy dolarů proti 6,70 miliardy dolarů před rokem. Překonání konsensu na úrovni 11,04 mld. USD je výmluvné. Nahlédneme-li podrobněji, za datacentra tržby poskočily z 3,81 na 10,32 mld. USD při konsensu 7,98 miliardy dolarů, za herní byznys o více než pětinu na 2,49 miliardy dolarů a opět nad očekávání 2,38 mld. USD.

A teď výhled pro třetí kvartál: očištěná hrubá marže mezi 72 a 73 procenty (konsensus 70,5 %), celkové tržby 16 miliard amerických dolarů plus minus 2 % - konsensus analytiků 12,5 mld. USD…

Nadto schválila dodatečný zpětný odkup akcií v objemu 25 miliard amerických dolarů. Během kvartálu vykoupila vlastní akcie za 3,28 miliardy dolarů.

"Nová éra začala. Společnosti napříč světem se posouvají... ke generative AI," vsadila Nvidia i do tiskové zprávy k výsledkům slova svého CEO Jensena Huanga.

Pokud jsme se před výsledky ptali, zda svými výsledky vlnu AI nakopne či srazí, první možnost je zřejmě pravdou - tedy nejméně do té míry, kdy vidíme bezprostředně zpevňovat akcie Microsoftu a dalších velkých jmen sektoru. Výhled tržeb ale poměrně jasně vzkazuje, že je a bude největším beneficientem boomu AI vývoje a prosazování v masovějším měřítku v technologickém světě. Jasně to ukazují tržby za datacentra a vysoká poptávka nejen po AI procesorech a čipech Nvidie. Z propadu celého čipařského odvětví v důsledku covidu a nedostatku vstupů se prudce odrazila k akceleraci tržeb a celkově růstu nejprudšímu za několik let.

Akcie v úterý lehce korigovaly pondělní silnější nárůst o více jak 8 % (který dnes po výsledcích tedy opakují), jejich letošní růst dosáhl před dneškem 212 procent a od loňského října dokonce 315 procent.

Výmluvný je pohled na investiční doporučení analytiků v anketě pro agenturu Bloomberg. Z celkem 59 zapojených investiční domů (bank, brokerů atd.) znělo před zveřejněním výsledků 52 doporučení na nákup titulu, 6 je neutrálních a jedno doporučení laděné prodejně. Konsensuální 12měsíční cílovou cenou je 520,85 USD/akcie při posledním závěru titulu na hladině 456,368 USD/akcie.