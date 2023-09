Rozbřesk: Nabitý kalendář v Česku: mzdy, průmysl i maloobchod

Konec minulého týdne se na trzích nesl ve znamení důležitých čísel na obou stranách Atlantiku. Ve Spojených státech to byly srpnové payrolls, které potvrdily ochlazení amerického trhu práce, což je z pohledu Fedu jasný signál pro stabilitu sazeb na zářijovém zasedání. V eurozóně se naproti tomu v srpnu zastavil desinflační trend. Nad očekávání vysoká celková inflace a hlavně přetrvávající persistence její jádrové složky zůstává pro ECB velkou nepříjemností.



Výsledek zářijového zasedání ECB je nicméně nejistý – holubičí křídlo v rámci Rady guvernérů totiž stále silněji akcentuje hospodářský útlum v eurozóně, resp. jeho desinflační účinky. V tomto týdnu bychom se měli o náladě v ECB dozvědět více, neboť nás čeká mediální ofenzíva centrálních bankéřů – řečnit bude Christiane Lagarde, Isabel Schnabel, Philip Lane a další. My se nadále opatrně kloníme k ještě jednomu finálnímu růstu sazeb o 25bps v září, byť pravděpodobnost pauzy v čase narůstá.



Tuzemský makro kalendář bude v tomto týdnu nabitý. Dnešní výsledek mezd za druhé čtvrtletí bude zvláště důležitým číslem pro ČNB, která zmiňuje umírněný mzdový vývoj jako jednu z podmínek dlouhodobé cenové stability. Průměrná mzda ve 2. čtvrtletí podle údajů Českého statistického úřadu vzrostla meziročně o 7,7 % na 43 193 Kč. Po započtení inflace ale sedmé čtvrtletí v řadě klesla, nyní o 3,1 %. Dle našeho odhadu měla mzdová dynamika zrychlit ve druhém kvartále meziročně z 8,6 % na 9,1 %, ČNB pak ve své prognóze počítá s růstem mezd o 8,6 %.



V tomto týdnu zároveň statistický úřad zveřejní první tvrdá data za třetí kvartál. Ve středu přijde na řadu průmysl, který v posledních měsících vykazuje překvapivou odolnost. Je však otázkou, jak dlouho ještě mohou reálná čísla odolávat mizerné náladě (srpnové PMI zůstaly hluboko v pásmu recese) a špatné kondici německého průmyslu. Červencový maloobchod (čtvrtek) by pak měl ukázat na pokračující stabilizaci spotřeby domácností ve světle zvolňujícího poklesu reálných mezd, což ostatně potvrdil i detailnější pohled do struktury HDP za druhé čtvrtletí.





*** TRHY ***



Koruna

Na korunovém trhu panoval minulý týden relativní klid, to by se ale mělo s koncem prázdnin a zvýšenou obchodní aktivitou změnit. Z relativně úzkého pásma 24,0-24,15 EUR/CZK by českou měnu mohla vytrhnout důležitá domácí makro data. Z pohledu ČNB bude největší pozornost upřena na dnešní výsledek nominálních mezd za druhý kvartál (viz úvodník).



Eurodolar



Páteční americká data přinesla smíšený dojem, který se ovšem na eurodolaru projevil jen minimálně. V součtu nicméně potvrdila, že Fed nebude mít potřebu v září zvyšovat úrokové sazby.

Týden sice začíná svátkem v USA, to však neznamená, že by nutně na trhu musel být klid. V eurozóně by mělo vystoupit několik centrálních bankéřů z ECB, což může být důležité před blížícím se zasedáním.