Bloomberg: Ceny jedné z nejoblíbenějších velikosti diamantů prudce klesají

Ceny surových diamantů v jedné z neoblíbenějších kategorií, kterou je velikosti nejvíce používaná pro zásnubní prsteny, prudce klesají, protože stále více Američanů dává přednost zásnubním prstenům z laboratorně vytvořených kamenů. Poptávka po diamantech po pandemii obecně oslabila, protože spotřebitelé opět utrácejí za cestování a zážitky a zhoršování ekonomického vývoje snižuje výdaje za luxus. Kameny používané v solitérních prstenech o velikosti jednoho nebo dvou karátů, které jsou zvláště oblíbené v USA, zaznamenaly mnohem výraznější pokles cen než zbytek trhu, upozornila agentura Bloomberg.



Podle analytiků je důvodem poklesu prudce rostoucí poptávka po syntetických diamantech. Výrobci syntetických diamantů věnovali této kategorii, u které jsou spotřebitelé obzvláště citliví na cenu, mimořádnou pozornost a toto úsilí se jim v USA vyplácí. Analytici však upozorňují, že to neznamená, že by měly prudce klesat ceny zásnubních prstenů. Dopad se omezuje jen na trh se surovými diamanty, neprůhledný svět těžařů, obchodníků a překupníků, který je od cenovek v klenotnictví na hony vzdálen.



Rozsah a rychlost propadu cen u jedné z nejdůležitějších kategorií v diamantovém průmyslu však způsobil na trhu šok. Nyní je otázkou, zda pokles poptávky po surových diamantech v této kategorii představuje trvalou změnu a zda se zájem o syntetické diamanty nakonec rozšíří i na dražší kameny, které obvykle kupují asijské společnosti.



Lídr v odvětví De Beers tvrdí, že současné oslabení je přirozeným poklesem poptávky poté, co v době pandemie ceny prudce rostly. Zájem o syntetické kameny nepovažuje za strukturální změnu.



Laboratorně vytvořené diamanty jsou již dlouho považovány za hrozbu pro přírodní. Jejich zastánci tvrdí, že mohou nabídnout levnější alternativu bez mnoha ekologických a sociálních problémů, se kterými je někdy spojena těžba diamantů. V minulosti se syntetické diamanty prosazovaly jen v omezené míře, to se ale nyní mění a začínají ukusovat mnohem větší část důležitého amerického svatebního trhu.



Firma De Beers reagovala na slabší poptávku prudkým snížením cen v kategorii označované "select makeables", což jsou surové diamanty o velikosti dva až čtyři karáty, které se vybrousí do kamenů o zhruba poloviční velikosti, což jsou kameny používané převážně do zásnubních prstenů. Podle informovaných zdrojů snížila firma ceny v této kategorii za poslední rok o více než 40 procent, včetně jednoho snížení v červenci o více než 15 procent. Někdejší monopol na trhu se surovými diamanty má stále značnou moc, prodává své kameny při deseti prodejních akcích ročně a kupující musí zpravidla přijmout nabízenou cenu a množství. Prudké snížení cen je pro firmu obvykle poslední možností a nedávný rozsah poklesu cen je podle obchodníků bezprecedentní, pokud se nejedná o krach spekulativní bubliny.



Jedním z nejzřetelnějších znaků toho, jak se prosazují syntetické diamanty, je jejich podíl na vývozu z Indie, kde se brousí a leští zhruba 90 procent celosvětové nabídky. V červnu měly syntetické diamanty na vývozu diamantů ze země podíl zhruba devět procent, před pěti lety to bylo jedno procento. Vzhledem k prudkému poklesu cen, za kterou se prodávají, to znamená, že 25 až 35 procent objemu nyní tvoří laboratorně vytvořené diamanty, uvedla firma Liberum Capital Markets.



Syntetické diamanty v současnosti snižují poptávku po přírodních, ale i toto odvětví se potýká s problémy. Ceny syntetických diamantů se propadly ještě strměji než ceny přírodních a prodávají se s vyšší slevou než kdykoliv předtím. Zhruba před pěti lety byly syntetické diamanty zhruba o 20 procent levnější než přírodní, v současnosti je však cena nižší až o 80 procent, protože prodejci tlačí ceny dolů a náklady klesají. Jen letos klesla cena leštěných kamenů na velkoobchodním trhu o více než polovinu.