Při lehce pozitivním obchodování akcie postrádají silné podněty

Po nevýrazné včerejší seanci na Wall Street se hlavní evropské akciové trhy posouvají přece jen mírně do zeleného. Není to nic velkého, když investorům nadále chybí bezprostřední inspirace. Na jednu stranu se cena ropy tlačí čím dál výš při sázkách na omezenou nabídku řízenou klíčovými hráči, Saúdskou Arábií a Ruskem. To představuje riziko pro inflaci a směrem k přísnější politice centrálních bank. Na stranu druhou se ovšem výnosy dluhopisů sesunuly o trochu níž a tlak na akcie uvolňují.

Na dnešek plánová inflace v eurozóně bude už jen revize předběžných dat, obvykle s minimálním dopadem na obchodování. Klíčovou událostí samozřejmě zůstává zasedání Fedu, které dnes sice začíná, ale výsledky se dozvíme až zítra večer. Do té doby se může dál spekulovat zejména o tom, jakou trajektorii sazeb nastíní nové dots nebo jak se změnily představy centrální banky o výhledu inflace a růstu.

Eurodolar se ještě včera stihl odrazit vzhůru k 1,07, kde se následně drží také dnes dopoledne. Převážně pozitivní sentiment na akciích hraje do karet spíše euru, ale také zde platí, že s upevněním směru trh spíše vyčká na Fed. Pro korunu je dnešek klidný, bez nových impulsů a znamená jen udržování dobytých pozic kolem 24,42 za euro.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:19 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4257 -0.0416 24.4561 24.4062 CZK/USD 22.8395 -0.0416 22.8955 22.8345 HUF/EUR 383.7508 0.0390 384.3058 383.0699 PLN/EUR 4.6507 0.1982 4.6553 4.6379

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8051 0.0891 7.8072 7.7845 JPY/EUR 157.8930 0.0488 157.9670 157.7720 JPY/USD 147.6760 0.0573 147.8930 147.6210

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8635 0.0232 0.8636 0.8623 CHF/EUR 0.9578 -0.1496 0.9599 0.9567 NOK/EUR 11.5006 -0.5513 11.5674 11.4993 SEK/EUR 11.8724 -0.4202 11.9268 11.8690 USD/EUR 1.0692 -0.0094 1.0697 1.0675

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5487 -0.3407 1.5559 1.5480 CAD/USD 1.3447 -0.3114 1.3492 1.3447