Výnosy vládních dluhopisů USA na několikaletých maximech

Úterní obchodování na zámořských trzích bylo bez důležitých makroekonomických zpráv z americké ekonomiky, ovšem to neznamenalo, že by seance byla bez výraznějších novinek.



Výnos 5letého amerického státního dluhopisu se vyšplhal až na úroveň 4,504 %, tedy nejvýše od roku 2007. Výnos 10letého státního dluhopisu narostl o 0,7 % na 4,33 %, nicméně denní maxima byly nakonec 4,3667 % a znamenaly taktéž nejvyšší úroveň od roku 2007.



Akciové indexy z USA se po celý obchodní den pohybovaly v záporných hodnotách, souboj mezi technologickým Nasdaq Composite a průmyslovým Dow Jones Industrial Average vyhrály technologie, které odevzdaly 0,2 % a společnosti z průmyslu ještě 0,1p.b. více.



Dnešní seance pouze podtrhla špatný obchodní rok pro , když společnost ze zábavního průmyslu odepsala více jak 3 %. Za dalším výrazným poklesem stojí informace k plánovanému zdvojnásobení investic v parcích či resortech firmy, a to o 60 mld. USD v následující dekádě.



Ani pokračující stávky několika tisíců zaměstnanců velké trojky automobilek , a Stellantis neznamenal propad hodnoty jejich akcií. The UAW varuje automobilky, že pokud nedojde k výraznějšímu pokroku ve vyjednávání, přidají se v pátek ke stávce další zaměstnanci, F US +1,78 %, US +1,89 %, STLA US +2,09 %.