Podnikatelská aktivita v eurozóně v září dál klesá, tempo se ale zmírnilo

Aktivita v podnikatelském sektoru eurozóny v září pokračuje v poklesu, jeho tempo je ale mírnější než v srpnu. Ukázal to průzkum, jehož předběžné výsledky dnes zveřejnila společnost S&P Global. Vývoj podle ekonomů naznačuje, že ekonomika eurozóny ve třetím čtvrtletí patrně vykáže pokles a zpět k růstu se nějaký čas nevrátí.



Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který sleduje aktivitu v průmyslu i ve službách a který je považován za spolehlivý indikátor celkové ekonomické situace, za měsíc září vzrostl na 47,1 ze srpnové hodnoty 46,7 bodu. To byla zároveň nejnižší hodnota za 33 měsíců. Index nad 50 body znamená růst aktivity, cokoliv pod touto úrovní je pokles.



Zářijový výsledek, byť je teprve předběžný, překonal odhady analytiků. Ti v anketě agentury Reuters v průměru očekávali, že index bude pokračovat v poklesu a dostane se na 46,5 bodu.



"Čísla za PMI pro sektor služeb v eurozóně vykreslují pochmurný obraz," poznamenal ekonom Cyrus de la Rubia z finančního ústavu Hamburg Commercial Bank (HCOB). Tato banka se na sestavování indexu podílí ve spolupráci se společností S&P Global. De la Rubia očekává, že ekonomika eurozóny v tomto čtvrtletí klesne o 0,4 procenta. "Hlavní brzda je i nadále ve výrobě, kde se situace u objednávek dál zhoršila," dodal.



Pokles aktivity ale zřejmě uvítá Evropská centrální banka (ECB), která minulý týden ve snaze bojovat s inflací zvýšila základní úrok na 4,50 procenta. Depozitní sazbu pak zvýšila na rekordní čtyři procenta.



Dílčí index aktivity ve službách v září vzrostl na 48,4 ze srpnové hodnoty 47,9 bodu, v pásmu útlumu už je letos ale druhý měsíc. Ekonomové čekali, že index klesne, a to na 47,7 bodu. Dílčí index pro zpracovatelský sektor pokračuje v poklesu, tentokrát se snížil na 43,4 ze srpnové hodnoty 43,5 bodu. Ekonomové naopak čekali vzestup, konkrétně na 44 bodů. Pod 50 body je tento index už od poloviny loňského roku.