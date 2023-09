Smíšená data z Evropy a stabilní pozice Bank of Japan. Dluhopisy mají dopoledne navrch

Dnes nad ránem skončilo zasedání japonské centrální banky. Nejen, že z něj nevzešla žádná změna politiky, ale banka ani nenaznačila, že by se k nějaké úpravě v dohledné době chystala. Základní sazba zůstává lehce v záporu a cíl pro 10Y výnos u nuly. Naděje, že se kvůli slabosti měny a inflaci nad cílem BoJ rozhoupe ke změně, se tak posouvají opět o něco dopředu. Jen slábne k dolaru o půl procenta.



V Japonsku zároveň vyšly slabé indexy nákupních manažerů za září. Pro trhy jsou však relevantnější PMI z velkých evropských zemí, které zatím vypadají smíšeně. Špatně dopadla čísla z Francie, kde PMI z průmyslu i služeb hodně podstřelily odhady výsledkem 43,6, resp. 43,9 bodu. Naopak Německo vykázalo zvláště u služeb nečekané zlepšení, když příslušné indexy stouply na 39,8 a 49,8 bodu. Jak to bude vypadat v úhrnu, naznačí předběžná čísla za eurozónu. Její jádro zatím ukazuje, že se slabý ekonomický výkon spíše upevňuje.

Nepřesvědčivá čísla tlačí dolů očekávání růstu sazeb ECB a spolu s tím i výnosy na kontinentě, a to asi o 2-3 bps. Euro se z francouzských čísel dokázalo do značné míry otřepat a obchoduje se k dolaru na 1,0645. Akcie klesají, ovšem nemalou měrou se na tom podílí inspirace ze zámoří, kde trhům nadále vadí výhled delší dobu utažených sazeb Fedu. Ztráty dopoledne nejsou velké a u hlavních indexů se vejdou do půl procenta (CAC40). Americké futures pak naznačují lehkým růstem přerušení negativní série.

Koruna dopoledne posiluje na 24,37 za euro. Trh pravděpodobně reaguje na zlepšení dat z Německa v kombinaci s nižšími výnosy v Evropě.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:09 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3633 -0.3751 24.4633 24.3385 CZK/USD 22.8860 -0.2441 23.0040 22.8520 HUF/EUR 386.3891 -0.4413 388.3673 386.3039 PLN/EUR 4.6039 -0.2398 4.6177 4.6032

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7728 -0.2188 7.7960 7.7538 JPY/EUR 157.8620 0.3573 158.2982 157.1164 JPY/USD 148.3030 0.4926 148.4140 147.5100

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8682 0.1049 0.8683 0.8662 CHF/EUR 0.9641 0.0000 0.9660 0.9622 NOK/EUR 11.4728 -0.4218 11.4892 11.4619 SEK/EUR 11.8908 -0.1289 11.9209 11.8804 USD/EUR 1.0644 -0.1435 1.0668 1.0615

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5547 -0.2643 1.5618 1.5540 CAD/USD 1.3472 -0.0690 1.3484 1.3464