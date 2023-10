Slovenské volby ovládl Ficův Směr-SD, Pellegrini již nabídl spolupráci. Progresívní Slovensko druhé

Trojnásobný slovenský premiér Robert Fico má po sobotních parlamentních volbách šanci opět sestavovat vládu. Jeho strana Směr-sociální demokracie (Směr-SD), která v kampani mimo jiné slibovala konec dodávek zbraní Ukrajině, podle neoficiálních výsledků získala hlasy více než 23 procent voličů. S výrazným odstupem druhé skončilo liberální proevropské hnutí Progresivní Slovensko (PS), které má přes 17 procent. Třetí je se zhruba 15 procenty strana Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD), jejíž šéf Peter Pellegrini gratuloval Ficovi a mluvil o možné povolební spolupráci. Předseda PS Michal Šimečka naopak označil výsledek voleb za riziko pro zemi.



Do slovenského parlamentu se dostalo celkem sedm stran. Čtvrté místo patří koalici Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) expremiéra Igora Matoviče, která má devět procent hlasů. Konzervativní Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) se dostalo těsně pod sedm procent, liberální Svoboda a solidarita (SaS) Richarda Sulíka mírně nad šest procent. Jako poslední se do sněmovny dostane Slovenská národní strana (SNS), která se udržela nad potřebným pětiprocentním prahem.

Výsledky slovenských voleb po sečtení 99,5 procenta hlasů:

STRANA HLASY MANDÁTY Směr-SD 23,29 42 PS 17,04 31 Hlas-SD 14,96 27 OLaNO 9,01 16 KDH 6,89 13 SaS 6,21 11 SNS 5,66 10 Republika 4,79 0 Aliance 4,47 0

Zdroj: čtk, volbysr.sk/sk, sme.skBěhem nezvykle dlouhého nočního sčítání hlasů naopak limit pěti procent nepřekročila Republika a strana Aliance zastupující maďarskou menšinu.Slovenské volby provázela nebývale velká účast. K urnám přišlo přes 68 procent voličů, což je nejvíce od roku 2002.Fico zatím výsledky voleb nekomentoval. Pellegrini mu již blahopřál a prohlásil, že by bylo logické, kdyby Směr-SD oslovil jako prvního partnera při sestavování vlády právě Hlas-sociální demokracii, neboť jde o ideově blízké strany. Zopakoval přitom, že si nedovede představit kabinet, v němž budou dva bývalí premiéři, tedy on a Fico. Možnou ochotu jednat s vítězem voleb dal najevo i šéf KDH Milan Majerský. Podle slovenských komentátorů by potenciálním koaličním partnerem mohla být pro Fica rovněž SNS. K většině křesel ve 150členné sněmovně potřebuje Směr-SD nejméně dvě další strany.Šimečka prohlásil, že by země měla mít stabilní proevropskou vládu dbalou právního státu a spolupráci s Ficem stejně jako dříve vyloučil. Vyjednávání příštích dnů podle něho ukážou, zda se naplní riziko vzešlé z výsledku voleb.Prezidentka Zuzana Čaputová už dříve uvedla, že pověří sestavením vlády vítěze voleb, který bude mít šanci na většinovou podporu.Vypsání nových voleb schválila slovenská sněmovna poté, co loni v prosinci vyslovila nedůvěru tehdejší vládě premiéra Eduarda Hegera. Hlasování předcházel rozpad čtyřčlenné vládní koalice, po kterém kabinet přišel v parlamentu o většinu. V polovině letošního května pak Hegerovu vládu vystřídal kabinet odborníků v čele s ekonomem Ľudovítem Ódorem, který v předčasných volbách nekandiduje.