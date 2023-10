Nasdaq se zvedá na nižších výnosech, ostatní trhy jsou opatrné

Dobrou zprávou pro akcie je dnešní přerušení růstu dluhopisových výnosů. Není výrazný, koncentruje se na kratší konec křivky, ale je to zlepšení oproti předchozímu strmému růstu. Oceňují ho hlavně technologie, které také táhnou Nasdaq skoro půl procenta do plusu. U širšího S&P500 to ale stačí tak tak na stagnaci. A hlavní evropské indexy, ač se během dne zvedaly, opět klesají mírně do záporu. Větší ztráty pak registruje Londýn, který je už o procento níž. Eurodolar se příliš nad 1,05 nedostal a vrací se mírně pod tuto hranici.

Do not trhům zahrála další průběžná data z amerického trhu práce, tentokrát nečekaně slabá. Report ADP ukázal jen 89 tis. nových pracovních míst za září. Naopak poměrně silná zůstala aktivita ve službách podle zprávy ISM. Hlavní index naplnil očekávání a cenové tlaky podle průzkumu zůstávají stále docela silné. Krom toho se zvedly průmyslové objednávky.

Koruna si dnes polepšila a nakonec se udržela u 24,40 za euro. Polská centrální banka tentokrát nepřekvapila, snížila sazby jen o očekávaných 25 bps a zlotý nakonec posílil podobně jako koruna. Překvapivý je dnes pokles cen ropy o více než 3 procenta, ačkoli komentáře z Ruska a Saúdské Arábie o udržování omezených dodávek nebo zpráva o poklesu amerických zásob by měly cenu podporovat.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.4107 -0.4340 24.5866 24.3579 CZK/USD 23.2560 -0.7469 23.5115 23.1560 HUF/EUR 387.8675 -0.4246 392.7438 386.2977 PLN/EUR 4.6139 -0.3348 4.6511 4.5883

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5567 0.3153 7.5805 7.5222 JPY/EUR 156.3400 0.2279 156.7660 155.8476 JPY/USD 148.9070 -0.0986 149.3200 148.7360

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8662 -0.0242 0.8683 0.8640 CHF/EUR 0.9643 0.0130 0.9654 0.9619 NOK/EUR 11.5721 0.8516 11.5828 11.4720 SEK/EUR 11.6509 0.3908 11.6645 11.5751 USD/EUR 1.0497 0.3043 1.0533 1.0454

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5833 -0.2217 1.5908 1.5765 CAD/USD 1.3763 0.4111 1.3780 1.3691