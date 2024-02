Indikátor "pravdivé inflace" ve Spojených státech ukazuje, že boj s růstem cen nebude lehký. Výnosy dluhopisů rostou, akcie padají

Lednový vývoj spotřebitelských cen ve Spojených státech ukazuje, že boj s inflací nebude snadný a rychlý. Jádrový index, který očišťuje typicky volatilnější a někdy "svým" směrem jdoucí ceny potravin a energií, se v lednu proti prosinci zvýšil o 0,4 %, nejvýrazněji za posledních 8 měsíců. Meziroční tempo dosáhlo 3,9 % proti očekávaným 3,7 %. Očekávání snížení sazeb Fedem se ze strany trhu okamžitě posouvá z června na červenec, výnosy na dluhopisech rostou, futures pro obchodování s akciemi se posouvají níže.

Ekonomové obecně očištěný údaj o energie a potraviny považují za věrnější indikátor "skutečné" inflace, než celkové spotřebitelské ceny a číslo ze stejného důvodu respektuje také americká centrální banka Fed.

Odpověď trhů? Výnosy na dluhopisech se posouvají vzhůru, futures pro dnešní obchodování na Wall Street se zanořují níže a to razantně - Nasdaq od -0,7 % k aktuálním -1,8 %, S&P 500 od -0,3 % k -1,3 %, DJIA -0,9 %. V odpovídajícím duchu obchodování následně opravdu začalo a Wall Street odepisuje mezi 1,3 až 1,7 %. To vše v sázce, že Fed ponechá sazby na vyšších úrovních déle - okamžitým pohledem trhů první snížení přijde až v červenci a celkově jich bude méně.

Výnos na 2letém americkém dluhopisů, který je obecně na sázky na kroky Fedu nejcitlivější, poskočil o 15 bps k 4,63 %. Dolar po zprávě o inflaci zpevnil, jeho index ke koši šesti hlavních světových měn přidával více než půl procenta zhruba na 104,80 bodu. Výnos dluhopisů americké vlády se splatností deset let se pak zvýšil nad 4,25 procenta, zlato naopak oslabilo.

Finanční trhy nyní pracují s očekáváním 4 poklesů sazeb v USA do konce roku 2024, pátému dávají zhruba dvoupětinovou pravděpodobnost. Ještě před měsícem očekávání přesahovalo 6 snížení sazeb letos. Americká centrální banka tak má další důvod, proč zatím ponechat základní úrokovou sazbu beze změn v pásmu 5,25 až 5,50 procenta, kde ji drží od loňského léta. Ekonomové se donedávna domnívali, že Fed by mohl úroky z více než dvacetiletého maxima začít snižovat letos na jaře, po několika statistikách, které ukázaly na odolnost ekonomiky, ale většina z nich se začátkem snižování sazeb v prvním pololetí už nepočítá.

Na optimismus analytiků vůči akciovému trhu se lze podívat kumulovaným podílem nákupních doporučení pro akcie v klíčovém americkém indexu S&P 500. Teb byl ke konci minulého týdne 56 %, nejméně za poslední tři roky.

Podle průzkumu jsou investoři nejoptimističtější globálnímu vývoji za poslední dva roky a takřka veškeré sázky vrhají do amerických technologických titulů na vlně AI. Podíl investic do "techů" je nejvyšší od srpna roku 2020. Do trhu přitom nadále přitékají býčí sázky - podle stratégů v minulém týdnu narostly dlouhé pozice, tedy sázející na růst amerického indexu S&P 500, o 18 miliard dolarů, u Nasdaqu o 7,4 miliardy dolarů.

Americký dolar po datech o inflaci v USA vystoupal na tříměsíční maximum k euru, což rozpohybovalo celkově forexové trhy a logicky se promítlo do kurzu koruny k euru i dolaru.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:23 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3678 0.4859 25.3949 25.1721 CZK/USD 23.6745 1.0435 23.7145 23.3945 HUF/EUR 387.7632 0.2153 388.3100 386.1247 PLN/EUR 4.3415 0.6815 4.3448 4.3096

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7049 -0.5919 7.7626 7.6949 JPY/EUR 161.3035 0.2639 161.3700 160.3296 JPY/USD 150.5330 0.8083 150.5850 149.2110

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8508 -0.2673 0.8552 0.8500 CHF/EUR 0.9501 0.6737 0.9507 0.9429 NOK/EUR 11.3910 0.6655 11.4028 11.2399 SEK/EUR 11.3253 0.9858 11.3305 11.2017 USD/EUR 1.0716 -0.5393 1.0795 1.0701

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5475 1.0513 1.5496 1.5305 CAD/USD 1.3564 0.8176 1.3577 1.3439