Forbes: Nejbohatší v ČR zůstává Kellnerová, druhý je Křetínský

ejbohatší zůstává v Česku i nadále dědička impéria PPF Renáta Kellnerová s rodinou s majetkem 378 miliard korun. Na druhém místě je podle žebříčku časopisu Forbes většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem 210,9 miliardy korun, který ve srovnání s loňským říjnovým žebříčkem postoupil o dvě pozice. Třetí je majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek s majetkem 185,6 miliardy korun, který byl před rokem druhý. Forbes dnes žebříček stovky nejbohatších lidí Česka zveřejnil na svém webu.



Na čtvrtém místě je majitel energetické a uhelné Sev.en Energy Pavel Tykač, jehož majetek dosahuje 183,3 miliardy korun. První pětici uzavírá bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se 170,1 miliardy korun.



Majetek Kellnerové s rodinou podle Forbesu meziročně lehce klesl o 4,9 miliardy korun. Časopis upozornil na to, že další podnikatelé v žebříčku se ke Kellnerové přibližují. Majetek Křetínského meziročně vzrostl o 92,3 miliardy korun, majetek čtvrtého Tykače o 99,3 miliardy korun. Hodnota majetku třetího Komárka naopak mírně poklesla o 4,6 miliardy korun. Babišův majetek podle Forbesu od loňského října narostl o 62,3 miliardy korun.



V první desítce se stejně jako loni objevuje realitní podnikatel Radovan Vítek, zakladatel Alzy Aleš Zavoral a jeden ze zakladatelů Avastu Pavel Baudiš. Nově se mezi prvními deseti umístil na deváté pozici zbrojař Michal Strnad s majetkem 45,9 miliardy korun a na desátém místě majitel hydroenergetické společnosti Energo-Pro Jaromír Tesař, jehož majetek časopis vyčíslil na 40,6 miliardy korun.



Sto nejbohatších českých podnikatelů má podle Forbesu majetky v souhrnné výši zhruba 2,5 bilionu korun.



Do žebříčku letos Forbes zařadil čtyři nováčky. Jsou jimi Otakar Šuffner a Marek Vašíček, zakladatelé tradingové společnosti FTMO, kteří jsou na dělené 57. až 60. pozici a jejichž majetek se odhaduje na 8,8 miliardy korun. Dalšími nováčky jsou Aleš Graf (6,7 miliardy korun), zakladatel Centropolu, jednoho z prvních alternativních obchodníků s energiemi, a Lucie Večeřová, dědička zemědělské společnosti Agro-Měřín s šestimiliardovým majetkem.



Spodní hranice pro zařazení do stovky nejbohatších se zvedla na 3,6 miliardy korun z loňských 3,2 miliardy korun. Uzávěrka údajů, ze kterých Forbes vycházel, byla 22. září.



Žebříčky nejbohatších Čechů sestavují i některé jiné časopisy a noviny. Pořadí na předních pozicích se liší jen mírně. Týdeník Euro i deník E15 zařazuje do první desítky také slovenského finančníka Patrika Tkáče, spolumajitele EPH a jednoho ze zakladatelů skupiny J&T. E15 má na desáté pozici podnikatele Zdeňka Bakalu, Euro pak Ivana Chrenka ze skupiny HB Reavis.



Žebříček 100 nejbohatších Čechů 2022 (první desítka):

Jméno Majetek v mld. Kč Rozdíl proti roku 2022 (v mld. Kč) 1. Renáta Kellnerová s rodinou 378 -4,9 2. Daniel Křetínský 210,9 92,3 3. Karel Komárek 185,6 -4,6 4. Pavel Tykač 183,3 99,3 5. Andrej Babiš 170,1 62,3 6. Radovan Vítek 149 5 7. Aleš Zavoral 45,9 -35,1 8. Pavel Baudiš 45,9 -8,6 9. Michal Strnad 45,9 27,4 10. Jaromír Tesař 40,6 17,1