WTO snížila prognózu růstu obchodu se zbožím v letošním roce na polovinu

Světová obchodní organizace (WTO) snížila svoji prognózu růstu globálního obchodu se zbožím v letošním roce o polovinu. Může za to přetrvávající vysoká inflace, vyšší úrokové sazby, napjatý čínský realitní trh a ruská agrese proti Ukrajině. Objem obchodu se zbožím se má podle nového odhadu zvýšit o pouhých 0,8 procenta, v dubnu čekala zvýšení o 1,7 procenta. Uvedla to WTO ve své zprávě.



Příští rok má však obchod opět oživit a vzrůst o 3,3 procenta. To je nepatrné zvýšení proti odhadu z dubna, kdy čekala WTO v roce 2024 růst obchodu se zbožím o 3,2 procenta.



Letošní zpomalení růstu obchodu má podle WTO široký základ a týká se většího počtu zemí a zboží, zejména však železa a ocele, kancelářského a telekomunikačního vybavení, textilu a oděvů. Pozoruhodnou výjimkou jsou automobily, jejichž prodej v letošním roce prudce roste.



Možnosti, že se prognóza může ještě změnit jedním i druhým směrem, jsou podle WTO vyrovnané. Dále zhoršit prognózu by mohlo výraznější zpomalení v Číně a oživení inflace, které udrží úrokové sazby na vyšší úrovni po delší dobu. Rychlé zpomalení inflace by naopak mohlo prognózu zlepšit.



Organizace, která má 164 členů, zopakovala své varování, že vidí určité známky roztříštěnosti obchodu související s globálním napětím. Nemá však důkazy o obratu procesu globalizace, který by mohl ohrozit její prognózu pro rok 2024.



Podíl meziproduktů na světovém obchodu, což je ukazatelem aktivity globálního dodavatelského řetězce, v první polovině letošního roku činil 48,5 procenta. Klesl tak z průměru za poslední tři roky, který činí 51 procent. To může být varovným signálem změny procesu globalizace obchodu, WTO však současně dodala, že není jasné, zda tento pokles způsobilo geopolitické napětí nebo obecné zpomalení ekonomiky.



Generální ředitelka WTO Ngozi Okonjová-Iwealaová upozornila, že očekávané zpomalení obchodu je důvodem k obavám, protože by mohlo snížit životní úroveň lidí v celém světě, zvláště pak v chudých zemích. Globální ekonomická roztříštěnost by pak tyto problémy ještě zhoršila.



Prognóza nezahrnuje služby. WTO však uvedla, že po silném oživení mezinárodního cestovního ruchu v roce 2022 začíná růst zpomalovat, napsala agentura Reuters.