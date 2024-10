WTO zlepšila odhad letošního růstu světového obchodu se zbožím na 2,7 procenta

Světová obchodní organizace (WTO) dnes mírně zlepšila odhad letošního růstu světového obchodu se zbožím. Předpokládá nyní, že obchod se zvýší o 2,7 procenta, zatímco v dubnu růst odhadovala pouze na 2,6 procenta. V příštím roce očekává zrychlení růstu na tři procenta, varuje však před riziky spojenými s geopolitickým napětím a nejistotou kolem vývoje hospodářské politiky.



"Pro rok 2024 očekáváme postupné oživování světového obchodu, zůstáváme však opatrní kvůli možným komplikacím, zejména možné eskalaci regionálních konfliktů, jako je ten na Blízkém východě," uvedla v dnešní tiskové zprávě generální ředitelka WTO Ngozi Okonjová-Iwealaová. Tato eskalace by podle ní nejvýrazněji zasáhla země, kterých se konflikty přímo týkají, mohla by však také nepřímo ovlivnit světové ceny energií a dopravní trasy.



Šéfka WTO rovněž vyjádřila znepokojení kvůli humanitárním důsledkům konfliktů. "Je nezbytné, abychom spolupracovali na zajištění globální ekonomické stability a udržitelného růstu, protože to je zásadní ke zvýšení blahobytu lidí po celém světě," dodala.



V letošním prvním pololetí se globální obchod se zbožím podle WTO meziročně zvýšil o 2,3 procenta. V celém loňském roce klesl o 1,1 procenta, k čemuž přispěly vysoká inflace a rostoucí úrokové sazby.