Rozbřesk: Nižší inflace zvyšuje šance na pokles sazeb ČNB již v listopadu

Inflace v září skončila výrazněji pod naším odhadem i odhadem trhu – spotřebitelské ceny meziměsíčně poklesly o 0,7 %, což meziroční dynamiku inflace snížilo z 8,5 % na 6,9 %. Inflační překvapení šlo zejména za nižšími cenami potravin, přičemž překvapivě zlevňovaly prakticky všechny kategorie (od ovoce a zeleninu přes mléčné výrobky až po maso). Vedle toho však viditelně zvolnila i dynamika cen v některých částech jádrové inflace. O poznání výraznější bylo sezónní zlevňování dovolených a zvolňuje také momentum inflace v pohostinství a hoteliérství, které může postupně narážet na slabší reálnou poptávku.



Tato čísla jsou pro centrální banku holubičím překvapením hned na třech frontách. Za prvé, nižší zářijová inflace znamená i nižší inflaci po zbytek letošního roku, tj. nárůst ve čtvrtém kvartále nebude tak výrazný (spíše do blízkosti 8 % než 9 %). Za druhé, pokud ceny potraviny nezačnou rychle znovu růst, je pravděpodobné že i lednová inflace bude o něco nižší, než jsme čekali – nakonec by mohla být blízko poslední prognózy ČNB (2,5 %). Za třetí, momentum jádrové inflace pokleslo v září k 2% cíli centrální banky, což znamená zvolňující střednědobá inflační rizika.



Včerejší inflační čísla proto zvyšují pravděpodobnost, že se centrální banka odhodlá k prvnímu mírnému poklesu úrokových sazeb již na listopadovém zasedání. Jednalo by se však o pokles sazeb o 25 bps a náš celkový odhad pro konec roku by se měnit neměl (-50 bps na 6,5 %). Šlo by v zásadě o postup, který na posledním zasedání (podle zápisu) prosazoval Tomáš Holub – začít snižovat úrokové sazby pozvolněji na konci tohoto roku a nepřekvapovat trhy výrazným poklesem sazeb jako sousední polská NBP. Naopak proti rychlejšímu poklesu sazeb budou i nadále hovořit vyšší inflační očekávání, dražší pohonné hmoty a rozkolísaná koruna, která v reakci na včera zveřejněná čísla oslabila až k úrovni 24,60 EUR/CZK.





*** TRHY ***



Koruna

Koruně se vůbec nelíbila včera zveřejněná inflační čísla (viz úvodník) a v průběhu obchodování se dostala až do blízkosti 24,60 EUR/CZK. Nižší inflace totiž zvyšuje pravděpodobnost prvního mírného poklesu úrokových sazeb již na listopadovém zasedání, což implikuje svižnější uzavírání pozitivního úrokového diferenciálu. A to bude z našeho pohledu ten klíčový faktor, který bude držet korunu pod tlakem i v příštích měsísích, zvláště pokud zůstanou Fed a ECB naladěni na jestřábí notu.



Eurodolar



Pokračující propad výnosů amerických dluhopisů povzbuzuje apetit po riziku, což se pozitivně projevuje na eurodolaru. Kromě toho Fed pokračuje v holubičí rétorice, která zdůrazňuje, že současná úroveň sazeb včetně posledního posunu na delším konci křivky je již dostatečně restriktivní.



A právě ještě detailnější pohled do kuchyně Fedu by měl přinést podrobný zápis z posledního zasedání americké centrální banky. Ten může být s ohledem na publikovanou prognózu (počítající s ještě jedním zvýšením o 25bps) přece jenom vybalancovanější než komentáře, které dosud slyšeli tento týden.