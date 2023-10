Cena kakaa se kvůli obavám z nedostatečné produkce vyšplhala nejvýše za 44 let

Kakao je kvůli obavám z nedostatečné produkce nejdražší za 44 let. Cena termínového kontraktu na tunu kakaa se splatností v prosinci se podle agentury Bloomberg a zpravodajského serveru CNBC už v pondělí na komoditní burze v New Yorku vyšplhala na 3786 dolarů (téměř 88.000 Kč), což je nejvýše od roku 1979. Meziročně stoupla o zhruba 60 procent.



To podle serveru BFM Bourse samozřejmě neznamená, že o tolik zdraží čokoláda. Kromě surovin se do konečné ceny její tabulky započítávají i další náklady, které pravděpodobně nemají tak inflační charakter, jako jsou doprava, zpracování, balení, distribuce a marketing.



CNBC v pondělí uvedla, že nárůst cen kakaa bude mít za následek vysoký účet za Halloween, zejména proto, že se za poslední rok o 52 procent zvýšily také ceny cukru v důsledku sucha a extrémních povětrnostních podmínek, kdy v některých producentských zemích, jako jsou Indie a Mexiko, velmi málo pršelo.



Napětí na trhu s kakaem zvyšuje kromě nedostatečné produkce také pravděpodobný růst poptávky. Podle společnosti Spherical Insights se očekává, že světový trh s kakaem a s čokoládou poroste v letech 2023 až 2030 průměrným ročním tempem 4,37 procenta.



"Přetrvávají obavy z nedostatku nabídky v západní Africe (region, který se podílí na světové produkci kakaa přibližně 75 procenty) a prognózy ukazují na třetí světový deficit v řadě v sezóně 2023 až 2024," uvedl na konci září investiční poradce společnosti Mirabaud John Plassard.



Mezinárodní organizace pro kakao (ICCO) odhadla, že v sezóně 2022 až 2023, která skončila v září, byl deficit na trhu 100.000 tun. Sklizeň kakaových bobů narušily nepříznivé povětrnostní podmínky. Týká se to zejména Pobřeží slonoviny, na které připadá více než 40 procent světové produkce.



"Obzvláště intenzivní období dešťů ovlivnilo kakaové plantáže, což způsobilo opadávání květů hned po jejich vytvoření a podpořilo šíření houbových chorob," napsal v září deník Le Monde. ICCO ve zprávě zveřejněné na konci srpna upozornila, že tyto silné deště postihly také Ghanu, kde se sklízí 20 procent světové produkce kakaa, a způsobily zde stejné problémy.