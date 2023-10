Rozbřesk: Česká ekonomika klesla výrazněji proti odhadům, německá lokomotiva netáhne a je znovu v červených číslech

Kondice německé ekonomiky zůstává i ve druhé polovině tohoto roku nevalná. Předběžný odhad HDP za třetí čtvrtletí sice překvapil trhy lehce pozitivně, i tak však největší evropská ekonomika mezikvartálně poklesla o 0,1 %. Slabá růstová dynamika přitom není ničím novým – německá ekonomika přešlapuje na místě již šest kvartálů v řadě a jako poslední z hlavních ekonomik eurozóny ještě nedokázala viditelně překonat svou před-pandemickou úroveň.



Na detailní strukturu německého HDP si budeme muset počkat až do konce listopadu, dle komentáře statistického úřadu však stála za útlumem především slabší spotřeba domácností, a to navzdory zvolnění inflačních tlaků. Překvapivá je i zmínka o růstu investiční aktivity vzhledem k vyloženě mizerné náladě v německém průmyslu (Ifo i PMI). Tu navíc podtrhují i tvrdá data z německé průmyslové výroby, která v meziměsíčním srovnání klesá již od května.



Dohromady platí, že německá ekonomika zůstává pod tlakem cyklických i strukturálních problémů. V prvním případě jde o stále zvýšenou míru inflace, restriktivní působení úrokových sazeb nebo slabší výkon čínské ekonomiky. Ta je přitom nejen klíčovým exportním trhem, ale ve stále větší míře také hlavním vyzyvatelem německých výrobců, především na poli elektromobility.



K tomu je stran strukturálních problémů potřeba přidat i energetickou transformaci probíhající na pozadí stále relativně drahých energií. Přestože je dnes cena evropského plynu (TTF) podstatně nižší než v minulém roce, oproti Spojeným státům jde o pětinásobek. A to představuje již nyní vážnou hrozbu pro konkurenceschopnost německého průmyslu, zvláště jeho energeticky náročného segmentu v čele s chemickým, kovozpracujícím apod.



Z těchto důvodů máme za to, že německá ekonomika bude balancovat na hraně recese i ve zbytku tohoto roku. A to rozhodně není dobrá zpráva pro tuzemskou ekonomiku, jak ostatně ukázal i dnešní bleskový odhad HDP za třetí čtvrtletí. Česká ekonomika vykázala mezikvartální pokles o 0,3 %, přičemž dle očekávání byla na vině především slabá zahraniční poptávka, zatímco domácí poptávka stagnovala. Jedná se přitom o podstatně horší výsledek, než prognózovala ČNB (+0,7 % q/q), a proto může být dnešní číslo argumentem pro první snížení úrokových sazeb již v tomto týdnu.



*** TRHY ***



Koruna

Koruně hraje zpočátku týdne do karet nižší averze k riziku, díky čemuž posílila až k úrovni 24,50 EUR/CZK. Dnes ráno domácí trh zajímá výsledek tuzemského HDP, který může ovlivnit čtvrteční rozhodování o sazbách v bankovní radě ČNB (viz úvodník). Odhad za 3Q23 ukázal na mezikvartální pokles o 0,3 %, meziroční o 0,6 % při očekávání stagnace, respektive poklesu o 0,3 % dle konsensu pro Bloomberg.

Právě k blížícímu se zasedání centrální banky se již upírá pozornost tržních hráčů, přičemž jak komentáře členů bankovní rady, tak ostatně i odhady analytiků ukazují na výraznou rozpolcenost a nejistotu ohledně čtvrtečního výsledku. Proto v nejbližších dnech očekáváme větší rozkolísanost koruny – zvláště pokud by ČNB započala cyklus snižování sazeb, na který trh z našeho pohledu adekvátně nepřipravila.



Eurodolar

Růst akciových trhů a s tím spojená nižší averze k riziku pomohla euru k mírným ziskům navzdory smíšeným výsledkům HDP přicházejícím z některých zemí eurozóny (viz úvod). Eurodolar taktéž včera nerozhodila říjnová inflační data z Německa, která byla nižší, než se čekalo, a indikují, že by (dnes zveřejněná) celková meziroční inflace v eurozóně mohla spadnout k třem procentům.

Jestliže dnešní ranní rozhodnutí Bank of Japan upravit měnovou politiku jen kosmeticky nemělo na eurodolar žádný vliv, tak příchozí makrodata z EMU a USA by jistý dopad mít mohla. Kromě zmíněné inflace z eurozóny bude dopoledne ve hře také růst HDP měnové unie, přičemž odpoledne bude sledován především index pracovních nákladů v USA.



Akcie

Úvod týdne byl pro indexy úspěšný a dařilo se téměř všem sektorům kromě sektoru automotive. Ford včera ztratil 1,91 % a Tesla odepsala 4,79 %. Pomyslným vítězem včerejší obchodní seance byla společnost Western Digita, ta přidala 7,26 %. Poraženým je ON Semiconductor, ten odepsal 21,7 %. Své výsledky včera prezentoval i McDonalds, ten investory mile překvapil a posílil o 1,72 %. Společnosti se dařilo téměř na všech frontách a prezentovala upravené EPS na hodnotě 3,19 USD, čekalo se 2,98 USD, lepší byly i tržby ve výši 6,69 miliardy USD, čekalo se 6,52 miliardy USD. Hlavní akciové indexy skončily včerejší den následovně: S&P 500 +1,20 %, NASDAQ 100 +1,16 % a Dow Jones +1,58 %.