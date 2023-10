Rozbřesk: Vyčkávání na první pokles sazeb ČNB, rozhodnout může i výsledek HDP

Čeká nás týden, ve kterém se bude hrát o první pokles úrokových sazeb za poslední více než tři roky. A výsledek je extrémně nejistý. Z našeho pohledu stále lehce převažuje pravděpodobnost, že centrální banka ještě s prvním poklesem sazeb vyčká na prosincové zasedání, kdy bude mít k dispozici HDP za třetí kvartál v detailnější struktuře včetně dynamiky mezd, jasnější představu o efektu lednového přecenění (například podle vývoje cen předplatných/permanentek na rok 2024) a větší jistotu ohledně politiky ECB a amerického Fedu. Na druhé straně ekonomický výkon viditelně zaostává za letní prognózou ČNB a zatím podle předpokladů zvolňuje také momentum jádrové inflace - první pokles sazeb je tak bezesporu čistě “otázkou času”. I proto podle posledních výroků z bankovní rady naprostá většina členů v tuto chvíli vstupuje do debaty o sazbách relativně otevřeně a bez silného názoru. Nejlépe rozpoložení v bankovní radě podle nás vystihují poslední komentáře Tomáš Holuba: „Dovedu si představit obě strategie: Buď ‚wait-and-see‘, a až ‚uvidíme‘, tak za mě poměrně rychle zamířit se sazbami dolů, pokud lednové přecenění dobře dopadne. Anebo začít pozvolna teď. A pak pokračovat stejným tempem a případně přidat nebo ubrat.“



V takto rozpolcené situaci mohou rozhodnout o výsledku zasedání velmi dobře i poslední impulsy z trhu. K těm výraznějším bude bezesporu patřit první odhad HDP za třetí kvartál (v úterý). Poslední horší čísla ze zahraničního průmyslu nás vedla k dalšímu kosmetickému zhoršení odhadu na -0,2 mezikvartálně s tím, že rizika jsou dál vychýlena směrem ke slabšímu číslu. Na českou ekonomiku aktuálně nepříjemně dopadá globální útlum poptávky po průmyslovém zboží, což by mělo mít svůj odraz na jedné straně v nižší dynamice vývozu, slabších investicích a výraznějším poklesu zásob. Na druhé straně klesající inflace by měla pomáhat spotřebě domácností kompenzovat negativní výkon exportů. Pokud by nakonec došlo k ještě výraznějšímu poklesu HDP (na který ukazují některé naše nowcasty), mohl by to být pro některé centrální bankéře důvod jednat již v listopadu (letní prognóza ČNB předpokládala růst o 0,7 %).



I kdyby tomu bylo tak a ČNB se odhodlala k poklesu sazeb již tento týden, první krok by byl velmi opatrný (-25bps) a náš odhad sazeb pro konec roku na 6,50 % by se s vysokou pravděpodobností neměnil.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává vzhledem k negativnímu sentimentu na globálních trzích a nejistotou před listopadovým zasedáním ČNB pod tlakem. Dnešní obchodování bude opatrné a v úterý pak předpokládáme spíše lehce negativní dopad českého HDP, zatímco pokud centrální banka ve čtvrtek ponechá úrokové sazby beze změny, může se koruna ke konci týdne spíše stabilizovat.



Eurodolar

Eurodolarový trh čeká z pohledu dat perný týden, když již dnes začnou proudit důležitá data ze západní Evropy. Kromě inflačních dat ze Španělska, Belgie a Německa bude zveřejněn i výsledek německého HDP. Ve hře je mezikvartální propad, teď jde o to, jak bude výrazný. Dodejme, že pokud jde o říjnovou inflaci, tak se očekává (rovněž) výrazné zpomalení meziročního růstu. Obojí může dohromady tlačit na pokles eurových sazeb a tím i eurodolaru.



Akcie

Zásadní pohyby se v pátek na Wall Street udály na akciích technologických. Amazonu se povedlo zrychlit růst ve stěžejním cloudovém byznysu a investoři to ocenili nárůstem o 6,8 %. Intel posílil dokonce o 9,3 % díky pozitivnímu překvapení ve výhledu na poslední kvartál roku. Pozitivní nálada se přelila i na společnost AMD, jejíž akcie přidaly 2,9 %. O 2,9 % se zhodnotily i akcie společnosti Meta Platforms. Akcie těžaře Chevron propadly o 6,7 %. Nedařilo se ani Exxon Mobile, který ale poklesl pouze o 1,9 %. Velký propad zaznamenaly akcie automobilky Ford, které propadly o 12,3 %. Z 245 společností z indexu S&P 500, které v této sezoně odreportovalo výsledky jich 77,6 překonalo očekávání. Není mezi nimi výrobce solárních panelů Enphase Energy, který propadl o 14,7 %.