Britské ropné firmě BP kvůli nižším cenám energií propadl zisk o 63 procent. Společnost prodloužila program odkupu svých akcií za 1,5 mld. USD

Britské ropné společnosti ve třetím čtvrtletí kvůli výraznému snížení tržních cen energií klesl čistý zisk na tři miliardy dolarů (69,2 miliardy Kč) z 8,15 miliardy USD ve stejném období loni. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě a současně dodala, že prodloužila program odkupu svých akcií v hodnotě 1,5 miliardy USD. Výsledky zaostaly za odhady analytiků.



Zisk nezahrnuje změnu hodnoty zásob. Analytici podle agentury Reuters očekávali zisk asi čtyři miliardy USD, výsledky zaostaly za odhady hlavně kvůli výrazně nižším ziskům plynárenské divize a divize nízkouhlíkových technologií. Proti druhému čtvrtletí ale zisk výrazně vzrostl, zejména díky vyšší produkci ropy a plynu, vysokým maržím při zpracování ropy, nižší údržbě rafinerií a velmi dobrému výsledku obchodování s ropou. Za duben až červen zisk činil 2,6 miliardy USD.



Firma ale současně varovala, že rafinérské marže v odvětví budou ve čtvrtém čtvrtletí podle jejího nynějšího očekávání výrazně nižší než ve třetím kvartálu. V letošním roce také očekává kapitálové výdaje 16 miliard USD, což je na spodní hranici dosud uváděného rozpětí 16 až 18 miliard USD.



Podnik zaúčtoval 540 milionů USD před zdaněním jako snížení hodnoty svých projektů větrných elektráren ve Spojených státech. Úřady totiž omítly požadavek na lepší podmínky, které by odrážely to, co firma označila za inflační tlaky a zpoždění při vydávání povolení. Partnerem v projektu je norská firma Equinor, která zaúčtovala snížení hodnoty portfolia větrných elektráren na moři v USA o 300 milionů USD.