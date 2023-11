Komentář Invesca: Trh se raduje z nejnovějších zpráv o inflaci z USA, Eurozóny a Velké Británie

Zprávy o inflaci z USA, eurozóny a Velké Británie z minulého týdne byly vítané a do značné míry přesvědčily trhy, že centrální banky už přestaly zvyšovat úrokové sazby, píše ve svém komentáři Kristina Hooper, vedoucí stratéžka pro globální trhy společnosti Invesco.

Dezinflační trend pokračuje

Index spotřebitelských cen v USA za říjen naznačil pokračující pokrok na dezinflační frontě. Trhy to považovaly za jasný signál, že cyklus zvyšování sazeb v USA skončil. Tato data byla rychle následovány informacemi o inflaci v eurozóně a ve Spojeném království a také indexem cen výrobců v USA, které trhy interpretovaly tak, že zvyšování sazeb mezi centrálními bankami západních vyspělých zemí skončilo.

Zároveň jsme však minulý týden získali data, které ukazují, že tytéž vyspělé západní ekonomiky ochlazují. Například americké maloobchodní tržby za říjen zaznamenaly první pokles od března. Pokles průmyslové výroby v eurozóně byl horší, než se očekávalo. Proč jsou tedy trhy tak spokojené?

Nedávné události byly pro trhy pozitivní

Především je to to, co západní centrální banky vyspělých zemí chtějí, aby se stalo. Chtějí, aby se jejich ekonomiky ochladily, aby zajistily pokračování dezinflace. Kromě toho se Spojené státy tento měsíc bez jakéhokoli dramatu vyhnuly pádu vlády a schválily krátkodobý odstupňovaný plán výdajů. Klíčovým bodem celosvětově rostoucí chuti je však to, že trhy se dívají až do roku 2024; diskontují začátek snižování sazeb později do první poloviny roku a hospodářské oživení do druhé poloviny roku.

Výnosy desetiletých amerických treasuries, desetiletých britských giltů a desetiletých evropských dluhopisů, jako třeba italské desetileté dluhopisy, v posledních dnech klesly. A akcie vzrostly. Domnívám se, že trhy očekávají globální hospodářské oživení, přičemž k oživení ve druhé polovině roku pravděpodobně přispějí i další velké ekonomiky, jako je Čína a Japonsko, tím, že v nejbližší době podpoří svou fiskální a měnovou politikou.

Volatilita může představovat příležitost

Ačkoli se zdá, že na trzích začal večírek, očekávám v nejbližší době určitou volatilitu. Stále panuje značná nejistota ohledně načasování, kdy začne snižování sazeb, a tak bychom mohli být v nejbližší době svědky rčení "špatné makrozprávy jsou dobré zprávy pro trhy" a naopak. Využila bych však těchto příležitostí k přidání nástrojů s pevným výnosem s dlouhou durací a také k nalezení atraktivnějších vstupních míst pro akcie.

Je to začátek změny sentimentu?

Celkově si myslím, že se na posledních několik týdnů můžeme dívat jako na začátek výrazné změny nálady na trzích a obecně i změny globální ochoty riskovat, protože trhům se zřejmě líbí to, co předpokládají, že se bude dít v následujících měsících. Budeme muset být velmi ostražití a uvědomit si, že dlouhé zpoždění měnové politiky, které se ještě může zpozdit, může do budoucnosti, jak jí trhy v současnosti diskontují, vnést zmatek.