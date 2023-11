Stávkovaly tři čtvrtiny škol, Prahou prošli odboráři. Vláda dle Fialy neustoupí

Do výstražné stávky se podle odborů aktivně zapojilo 7213 škol, jde tak o největší stávku škol za 30 let. Odbory usilují mimo jiné o více peněz pro školství, odmítají snižovat maximální počty hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu a chtějí zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců. "Jde nám o to, aby vzdělávání bylo prioritou, aby vzdělávací systém přinášel kvalitu," uvedl dnes šéf školských odborů František Dobšík. Protest mateřských, základních a středních škol podpořily také vysokoškolské odbory, výstražnou stávku zorganizovaly na 13 fakultách. Některé školy či školky dnes byly zcela zavřené, jiné fungovaly v omezeném provozu nebo měly náhradní program.Dnešní protesty se ale netýkaly pouze škol. Stávku vyhlásilo deset odborových svazů, protestují proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím nebo vysoké inflaci. Někde se práce zastavila na hodinu, někde na dvě hodiny či na celý den. Týkalo se to i velkých podniků, výroba se ve 13:00 na dvě hodiny zastavila i v automobilce Škoda Auto.Odboráři po poledni vyrazili na pražské Malostranské náměstí pochodem od Rudolfina, lídři odborů včetně Středuly nesli v čele průvodu transparent s nápisem Za lepší budoucnost ČR. Podle zpravodajky ČTK se poté zaplnila většina spodní části náměstí až po tramvajovou trať.Středula uvedl, že odboráři protestují, protože se jim nelíbí vývoj Česka za současné vlády. Kritizoval komunikaci kabinetu. "Sociální dialog není to, že se sejdete ve stejné místnosti, ale to, že hledáte společně cestu a kompromisy, které by pomohly všem," uvedl. Předseda Českého lékařského odborového klubu Martin Engel zdůraznil, že lékaři a zdravotníci nechtějí, aby jejich protest poznamenal péči. Pavel Bednář za Odborový svaz státních orgánů a organizací zmínil mimo jiné požadavky pracovníků v kultuře, zajištění bezpečnosti státu. I on stejně jako Středula zopakoval, že pokud vláda nepřistoupí k dialogu s odbory, budou protesty pokračovat.Podle Fialy ale vláda nemůže tlaku podlehnout. "Ustoupili bychom od dobré budoucnosti," řekl dnes v Brně. Vláda podle něj voličům slíbila, že dá dohromady veřejné finance, a schválený ozdravný balíček a připravovaná důchodová reforma jsou podle něho nezbytné kroky. Fiala kritizoval odbory, vláda s nimi podle něj dlouhodobě jedná, sociální dialog by mohl fungovat dobře. Zájem domluvit se by ale musely mít obě strany, uvedl na adresu odborů. "Až se odbory budou chtít vrátit k jednání a bude to jednání konstruktivní, nebude to pod tlakem a hrozbou dalších protestů, tak jsme samozřejmě připraveni jednat," řekl.Za stávkou ve školství a dalšími protesty vidí snahu odborářských předáků zviditelnit se. "Premiér si může říkat, co chce. Podpora není o tom, že bychom někomu zaveleli a něco zpolitizovali, ale že to tak ti lidé od uklízeček, školníků a kuchařek vnímají," řekl dnes Dobšík. Zopakoval, že vláda neplní vlastní programové prohlášení.Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) míní, že zřejmě jedinou chybou vlády je to, že se jí nepodařilo významnou část společnosti přesvědčit o nutnosti penzijní reformy a konsolidace veřejných financí. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se proti stávce odborů vymezil, jejich jednání považuje za nátlakové a konfrontační. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) protest odborů respektuje, jeho formu ale nepovažuje v tuto chvíli za nejšťastnější.Podle Babiše premiér nekomunikuje a zemi škodí. Protesty považuje za výsledek toho, že vláda nezvládla inflaci, způsobila zvýšení cen elektřiny a odehnala ze země investory. Kritiku sklidil Fiala od Babiše také za přístup k odborářům. "Každý by čekal, že vystoupí a bude situaci smířlivě řešit," konstatoval Babiš. Dodal, že namísto toho vystupuje předseda vlády arogantně, výsměšně a protesty dehonestoval. Premiér dnes mimo jiné navštívil soukromou střední zemědělskou školu v Pozďatíně na Třebíčsku. Podle ředitelky školy Martiny Patákové byla návštěva plánována několik měsíců dopředu a se stávkou nesouvisela.Omezený byl dnes provoz 12 pracovišť úřadu práce, v celodenní stávce byla desetina zaměstnanců. Vypomáhaly jiné pobočky. Stávkovalo se i ve všech pracovištích České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Hodinu přes poledne se do ní mělo přímo zapojit či ji podpořit 3170 pracovníků a pracovnic. Klientů se to dotknout nemělo.Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy Dagmar Kuchtová ČTK řekla, že české firmy dnes až na výjimky neočekávaly výraznější protesty a stávky, které by měly zásadní dopad na jejich provoz. Řada zaměstnanců stávku podpořila symbolicky. Asi polovina řidičů Dopravního podniku města Ústí nad Labem si například oblékla výstražné vesty nebo si na sklo vozidel umístili leták s důvody stávky. Téměř všichni horníci na Mostecku si dali nálepky na helmy a připevnili odznáčky na klopy.