Rozbřesk: Spotřebitelská nálada za očekáváním, oživení spotřeby bude pomalé

Listopadový pokles spotřebitelské nálady jenom podtrhuje negativní rizika spojená s našimi sázkami na pozvolné oživení české ekonomiky v příštím roce. To by mělo být ve znamení oživujících reálných útrat českých domácností pozitivně reagujících na nižší inflaci a lehký růst reálné mzdy. Jak však ukazují poslední indikátory důvěry z ČSÚ, nálada mezi českými spotřebiteli stále zůstává “na bodu mrazu”. Indikátor důvěry spotřebitelů se snížil v listopadu o 2,0 body na hodnotu 90,7 bodů. To je přes určité vylepšení v posledních zhruba 6 měsících stále historicky velmi nízké číslo - přibližně na úrovni minim dosažených na začátku pandemie COVID 19 v roce 2020.



Navíc extrémně nízko (v blízkosti historických minim) se pohybuje v posledních měsících klíčový subindex spotřebitelské nálady - ochota podniknout v následujících 12 měsících výraznější nákup (například dražší elektrické přístroje). Paradoxem je, že domácnosti sice očekávají v příštím roce pokles inflace a lepší výkon hospodářství, současně ale nevěří, že by se to mělo výrazně podepsat na zlepšení jejich finanční situace. I proto pravděpodobně nepočítají v nejbližší době s nárůstem výdajů za “výraznější nákupy” a spíše předpokládají, že mohou dál více spořit.



Na druhou stranu, z pohledu českého HDP je pozitivní zprávou, že klopýtající německý průmysl v listopadu ukázal první známky stabilizace (jak podle indexu nákupních manažerů, tak podle indexu IFO). Bohužel se to však zatím neodrazilo na lepším výsledku nálady v českém průmyslu podle průzkumu ČSÚ.



Při pohledu do tohoto týdne bude pro trh i ČNB nejdůležitější sledovat páteční revizi HDP za třetí kvartál (1.,2), zejména v souvislosti s jeho detailní strukturou. Klíčové pro centrální bankéře bude vidět, jak se daří spotřebě domácností a jak se vyvíjí jejich příjmy. Po HDP pak přijde jedno z posledních zásadních čísel tohoto roku - výsledek mezd za třetí kvartál (4,12). Náš nowcast v tuto chvíli ukazuje na zvolnění dynamiky do blízkosti 6,5-7,0 % (meziročně), což by bylo o něco méně, než ukazuje poslední prognóza centrální banky.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna reagovala ke konci týdne na jednu stranu pozitivně na lepší podnikatelské nálady z Německa, na druhou stranu podle ČSÚ se zhoršila nálada v českém průmyslu a současně s tím opět poklesla nálada mezi spotřebiteli (viz úvodník). V tomto týdnu je znovu na programu méně důležitých událostí a až v závěru týdne může připoutat pozornost revize HDP za třetí kvartál.



Eurodolar

Fakt, že podnikatelská nálada v eurozóně patrně našla dno a Izrael s Hamasem uzavřel (alespoň dočasné) příměří pomáhají společné evropské měně, takže eurodolar se obchoduje v blízkosti 1,10. Začátek týdne, kterému budou dominovat inflační data, bude pro eurodolar poněkud hluchý. Jedinou pozornost mohou poutat další aukce amerických vládních dluhopisů, které můžou tlačit výnosy vzhůru.