El-Erian: Nebude to prostředí, kde příliv zvedá všechny lodě

Další zvednutí sazeb už bychom vidět neměli, Fed by nyní měl čekat a sledovat, jak bude působit opožděný efekt dosavadního utahování monetární politiky, míní ekonom. K tomu je podle něj nutné „pochopit, kam se posunuly neutrální sazby a jaká je dezinflační dynamika v sektoru služeb.“ V obou případech vládne velká nejistota, které sice trhy nevěnují velkou pozornost, ale Fed ano.

El-Erian poukázal na to, že v oblasti zboží dochází u některých skupin nejen k poklesu inflace , ale dokonce k meziročnímu poklesu cen. U zmíněných služeb je ale situace jiná, a právě proto je podle ekonoma tento sektor nutné pozorně sledovat. Na otázku týkající se vývoje na akciovém trhu a ziskovosti obchodovaných firem ekonom odpověděl, že v obou případech budou i příští rok existovat velké rozdíly mezi úzkou skupinou společností a zbytkem trhu. „Nebude to prostředí, kde příliv zvedá všechny lodě.“

Které lodě tedy půjdou nahoru? Podle experta to budou společnosti, které mají silné rozvahy a hodně hotovosti, „protože sazby dolů jen tak nepůjdou.“ K tomu se musí „vést na silném dlouhodobém trendu“. A v neposlední řadě musí mít dobrý management. Pokud jsou pak aplikována všechna tři kritéria najednou, splní je nakonec jen malá skupina společností.

David Rosenberg z Rosenberg Research hovořil na CNBC o tom, že poslední inflační čísla potěšila a „je otázkou, kdy Fedu dojdou výmluvy a důvody, proč stále drží tak jestřábí postoj.“ K vývoji na akciích pak dodal, že riziková prémie tu je nyní stále velmi nízká a investoři tak nejsou dodatečně kompenzováni za riziko. Příští rok tak může být za dlouhou dobu první, kdy návratnost dluhopisů převýší návratnost akciového trhu. A to i díky růstu cen obligací, na který podle ekonoma ukazuje hned několik indikátorů.

Podle ekonoma je již několik měsíců patrný pokles tlaků na růst cen i mezd , Fed ale chce zřejmě vidět i růst nezaměstnanosti . K tomu Rosenberg dodal, že podle některých průzkumů už dochází v americkém hospodářství ke ztrátě pracovních míst, zatímco oficiální čísla ukazují jejich tvorbu. Na počátku příštího roku by se přitom podle něj mohla oficiální čísla začít chovat podobně jako tyto průzkumy, a to by mohlo přinést velký posun v chování centrální banky.