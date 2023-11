Šéf německé centrální banky varoval před unáhleným snižováním úroků

Šéf německé centrální banky Joachim Nagel dnes navzdory pokračujícímu zmírňování inflace varoval před unáhleným snižováním úrokových sazeb v eurozóně. Dopady zpřísněné měnové politiky na inflaci se podle něj zatím plně neprojevily. Informovala o tom agentura DPA.



"Bylo by předčasné v brzké době úrokové sazby snižovat, nebo o tom spekulovat," uvedl Nagel na akci pořádané kyperskou centrální bankou v Nikósii. Nagel, který je rovněž členem Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB), v posledních měsících varuje před hrozbou přetrvávající vysoké inflace a hovoří v této souvislosti o "nenasytné šelmě", která ještě nebyla poražena.



ECB v říjnu podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny na 4,50 procenta. Přerušila tak nejdelší sérii zvyšování úrokových sazeb ve své pětadvacetileté historii. Banka zvyšování úroků zahájila loni v červenci s cílem dostat pod kontrolu inflaci. Ta se loni v eurozóně postupně vyšplhala až na rekordních 10,6 procenta.



Letos v říjnu inflace v eurozóně sestoupila na 2,9 procenta ze zářijových 4,3 procenta. Zůstala nicméně nad dvouprocentním cílem ECB. Šéfka ECB Christine Lagardeová navíc tento měsíc upozornila, že inflace v eurozóně by se v blízké době mohla opět zvýšit, protože pomine příznivý vliv prudkého meziročního poklesu cen energií.



Česká národní banka (ČNB) od loňského června drží svou základní úrokovou sazbu na sedmi procentech. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku v říjnu zrychlil na 8,5 procenta ze zářijových 6,9 procenta. Růst inflace ale ovlivnilo to, že před rokem statistici zahrnuli do výpočtu vládní úsporný tarif na energie jako zlevnění elektřiny. Bez tohoto vlivu by se meziroční inflace letos v říjnu podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) nacházela pod šesti procenty.