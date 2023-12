Rozbřesk: Česká ekonomika šlápla na brzdu výrazněji. Průměrná mzda nominálně rostla

Česká ekonomika ve třetím kvartále poklesla o 0,5 % (původní odhad -0,3 %) a překvapila trh i ČNB opět horším výsledkem. Kosmeticky byl sice revidován směrem vzhůru odhad za předešlý kvartál, i tak však meziroční propad zesílil na -0,7 % (versus náš odhad a odhad ČNB na -0,6 %).



Znepokojivý je také pohled do struktury HDP - mezičtvrtletně padají prakticky všechny složky poptávky, kromě spotřeby vlády. Zatímco u zahraniční poptávky jsme takový vývoj předpokládali, tak pokles spotřeby domácností (-0,3 % mezikvartálně) a zejména investic (taktéž -0,3 %) je pro nás i centrální banku nepříjemným překvapením. Náš hlavní příběh, ve kterém sázíme na oživení poptávky českých domácností v roce 2024, sice neměníme, ale rozjezd domácích útrat bude i podle dnešních čísel velmi pozvolný. Proto jsme se rozhodli snížit naše odhady pro dynamiku české ekonomiky na začátku roku 2024. Ve výsledku tak po dnešních číslech snižujeme náš odhad pro HDP v roce 2023 na -0,5 % (z -0,4 %) a na rok 2024 na 1,4 % (z 1,8 %). Pro rok 2024 stále lehce převažují rizika směrem ke slabšímu výkonu hospodářství.



Dnešní výsledek HDP je bezesporu pro centrální banku holubičím signálem a zvyšuje pravděpodobnost lehkého prosincového poklesu úrokových sazeb (-25 bps). Z pohledu ČNB nejde podle nás tolik o celkový výsledek HDP, jako o jeho strukturu. Skutečnost, že slábnou všechny složky HDP včetně domácí poptávky bezesporu snižuje střednědobá inflační rizika.



Navíc detaily HDP ukazují, že v ekonomice zvolňuje celkový růst nominálních zisků a mezd. Dnešní čísla ČSÚ za 3. čtvrtletí 2023 ale ukázala, že průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství proti stejnému období předchozího roku o 7,1 % vzrostla, čímž skončila lehce nad odhady ČNB (7,0 %). Reálně ale klesla o 0,8 %.



TRHY



Koruna

Česká koruna si nehledě na slabší čísla z domácí ekonomiky nevede vůbec špatně a drží se v okolí 24,30 EUR/CZK. Pozitivní globální podmínky tak zatím vykompenzovaly horší domácí fundamenty. Dnešní viditelnější uvolnění dynamiky průměrné mzdy může být spíše lehce negativním impulsem.



Eurodolar

Eurodolar otevírá týden na úrovni 1,09, když na obou stranách Atlantiku rostou spekulace, kdy centrální banky zahájí cyklus snižování úrokových sazeb. Tento týden bude téměř výhradně o amerických konjunkturálních číslech, kterým by měla vévodit data z trhu práce (zejména zítra otevřené pracovní pozice a v pátek payrolls). Rizikem jsou podle našich odhadů spíše slabší data, a tudíž tlak na to, aby se eurodolar posunul výše.



Regionální Forex

V Polsku nastala paradoxní situace, kdy se nová pro-evropská vláda (má nastoupit po 13. prosinci) může rychle dostat do sporu s evropskými institucemi, když tentokrát může být ve hře spor o nezávislost NBP. Budoucímu premiéru Tuskovi je trnem v oku současný prezident NBP Glapinski, který, jak známo, “zařídil”, aby centrální banka před volbami (odcházející vládě) snížila sazby o 75 bps. Za to chce Tusk poslat Glapinského před tribunál a odvolat jej. NBP to vidí jako útok na nezávislost a obrací se o pomoc k ECB. Těžko říci, jak tento spor skončí, ale minimálně v krátkém období bude znamenat spíše přísnější politiku NBP (než naopak).