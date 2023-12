Zpráva o volných pracovních pozicích podpořila akcie

Úterní obchodní seance odmazala úvodní volatilitu a hlavní americké indexy uzavřely poblíž nuly. Hned po úvodu byla zveřejněna v 16:00 SEČ ostře sledovaná statistika počtu volných pracovních pozic JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey). Zveřejněné číslo bylo pro investory a analytiky velkým překvapením, protože místo očekávaných 9,3 mil. pozic bylo nakonec reportováno pouze 8,73 mil. pozic. To investory přinutilo upravit svůj pohled na budoucí snižování sazeb FEDu, protože horší trh práce by mohl FED motivovat k dřívějšímu snížení sazeb. Index Nasdaq 100 reagoval ihned po zveřejnění zprávy růstem o 0,45 % a rostl dále až zhruba do 17:30 SEČ, kdy se vrátil zpět k zavírací hodnotě ze včerejšího obchodního dne.

Akcie Interactive (TTWO) v průběhu obchodování odmazali částečně ztrátu z premarketu, která byla způsobena vydáním traileru k očekávané video hře Grand Theft Auto VI. Samotné zveřejnění traileru se neobešlo bez komplikací, protože trailer před samotným vydáním unikl a šířil se na síti X (dříve Twitter), na což studio reagovalo vydáním traileru dříve, než bylo avizováno. Negativní reakce na zveřejnění traileru byla způsobena velkým očekáváním investorů, kteří čekali, že hra bude vydána dříve, než avizovalo studio RockStar Games, které spadá pod . Studio v traileru oznámilo vydání hry v roce 2025, přičemž konkrétní datum prozatím chybí.

Dnes se dařilo akciím Gitlab (GTLB), které přidaly takřka 12 %. Softwarová společnost vyvíjející a dodávající DevOps software pro podporu IT vývoje dnes prezentovala své výsledky, které překonaly odhady analytiků. Společnost ve třetím čtvrtletí realizovala tržby ve výši 149,7 mil. USD, čekalo se 141,7 mil. USD a upravené EPS ve výši 9 centů na akcii, čekala se ztráta 1,1 centu. Společnost překvapila i svým výhledem, kdy ve čtvrtém čtvrtletí očekává tržby v rozmezí 157 až 158 mil. USD, analytici čekali 150,3 mil. USD. Bloomberg Inteligence výsledky chválí zejména díky stabilizaci v nákladech společnosti a schopnosti Gitlabu získávat další tržní podíl v segmentu svými produkty.

Výhled pro rok 2024 dnes prezentoval drogistický řetězec Health (CVS), na tuto zprávu jeho akcie reagovaly růstem o více než 3 %. Společnost v roce 2024 očekává tržby ve výši alespoň 366 mld. USD, analytici očekávali 345,5 mld. USD. Zlepšení oproti letošnímu roku společnost očekává i u EPS, které odhaduje alespoň ve výši 7,26 USD, pro letošní rok očekává společnost EPS v rozmezí 6,37 až 6,61 USD. Zajímavá je i zpráva, ve které společnost představila, že v roce 2025 spustí program CostVantage. V rámci programu společnost plánuje transparentněji naceňovat léky na předpis a zbavit se tak složitých a pro klienty neprůhledných vzorců pro výpočet konečné ceny. Nově by se tak cena měla počítat dle základní ceny léku, poplatku za pokrytí lékárenských služeb a přirážky. Cílem tohoto programu je transparentní prostředí pro klienty, které by je mělo motivovat právě k využití služeb .

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 -0,06 %, NASDAQ 100 +0,24 % a Dow Jones -0,22 %