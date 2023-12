Rozbřesk: Americký trh práce zase o trochu blíže rovnováze

Přepálený americký trh práce pokračuje v návratu k rovnováze a trh dluhopisů to oceňuje. Po včerejších datech pokračoval výnos amerického desetiletého vládního dluhopisu k návratu směrem k hranici 4 %, přičemž ještě nedávno se tyto instrumenty obchodovaly s výnosem 5 %. Dramatickou otočku samozřejmě provedly i očekávání týkající se sazeb Fedu, když by podle futures mohlo dojít ke snížení úrokových sazeb na březnovém zasedání. To se nám zdá v tuto chvíli jako trochu přehnané, ale i my souhlasíme s trhem, že ochlazení na trhu práce umožní Fedu doručit první uvolnění měnové politiky podstatně dříve, než se ještě před pár týdny myslelo. Podle našeho aktualizovaného výhledu by Fed mohl poprvé snížit sazby již v červnu příštího roku.



Jaká data však včera výrazně přiživila tlak na pokles tržních úrokových sazeb v USA? Byly to údaje o otevřených (volných) pracovních pozicích, které v říjnu poklesly o 617 tisíc a v současné době činí již “jen” 8,7 milionu. To však zároveň implikuje, že Fedem ostře sledovaný poměr počtu volných pracovních míst vůči počtu nezaměstnaných již spadl na hodnotu 1,34. Fed přitom může považovat trh práce za vybalancovaný, pokud výše uvedený poměr poklesne někam do intervalu 1-1,2, což se může odehrát v horizontu 3 až 4 měsíců. A přesně to (spolu)stimuluje sázky na to, že by Fed mohl sazby poprvé snížit již v březnu.



Dodejme, že série důležitých dat z amerického trhu práce, která začala včera, bude dnes pokračovat zveřejněním předskokana patečních payrolls v podobě ADP reportu, zítra budou publikované týdenní údaje o žádostech o podporu a zlatým hřebem by měly být v pátek oficiální měsíční statistiky za listopad. Rizika jsou přitom podle našeho názoru vychýlena směrem k horším číslům, nicméně otázkou je, zdali na ně bude ještě trh výrazně reagovat, neboť sázky na pokles sazeb (Fedu) jsou již dnes nastaveny poměrně agresivně.



TRHY



Koruna

Koruna v průběhu včerejší obchodní seance ztrácela, nakonec se však dokázala vrátit pod hranici 24,40 EUR/CZK. Dnes a zítra přijdou na řadu důležitá domácí čísla - maloobchod a průmysl. Půjde o první tvrdá data za čtvrtý kvartál, který se ponese přinejlepším ve znamení pokračujícího přešlapování na místě, rizikem je nicméně opětovný pád do (technické) recese. Stále utlumenou spotřebu domácností by dnes měla potvrdit maloobchodní čísla, jejichž holubičí vyznění může být dalším argumentem pro ČNB pro mírný 25bps pokles sazeb v prosinci.



Eurodolar

Navzdory poklesu dolarových sazeb (viz úvodník) sestoupil eurodolar o další figuru níže, což měl na svědomí relativně holubičí komentář jednoho z největších jestřábů uvnitř vedení ECB - Isabel Schnabel, která nejenže označila listopadový pokles inflace za příjemné překvapení, ale také smetla ze stolu jakékoliv úvahy o dalším zvýšení úroků. Dnes a až do konce týdne zůstanou ve hře primárně data z amerického trhu práce (viz úvodník).



Regionální Forex

Dnes odpoledne se dozvíme výsledek zasedání polské centrální banky. Je téměř jisté, že NBP tentokrát svoji politiku nebude měnit, takže hlavní oficiální úroková sazba zůstane na úrovni 5,75 %. Po jestřábím obratu, který vedení NBP provedlo po parlamentních volbách, není uvnitř vedení NBP většinová vůle pokračovat v cyklu snižování úrokových sazeb a pouze se hledají důvody, proč takový krok odložit. V tuto chvíli to vypadá, že NBP by mohla opět snížit úrokové sazby až po zveřejnění příští inflační prognózy v březnu 2024.