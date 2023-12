Stavební výroba v Česku v říjnu meziročně klesla o 0,9 procenta, informoval dnes Český statistický úřad. Zářijová data revidoval z růstu o 1,7 procenta na pokles o 0,4 procenta. V říjnu byla produkce v pozemním stavitelství, což jsou stavby budov, meziročně nižší o 1,2 procenta a v inženýrském stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, klesla o 0,2 procenta. V meziměsíčním srovnání stavební výroba stoupla o 1,2 procenta.



Po většinu letošního roku stavební produkce v meziročním srovnání klesla. Růst evidují statistici v tomto roce dvakrát, a to v lednu a v červnu. V lednu byla stavební výroba meziročně vyšší o 5,3 procenta a v červnu o 0,9 procenta. V ostatní měsíce klesala, největší letošní meziroční pokles zaznamenala v dubnu, a to o 7,1 procenta.



Revize za září podle vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petry Cuřínové není nic mimořádného. "Zpřesňuje se to základě aktuálních dat, další revize za celý rok bude v únoru," řekla ČTK.



V říjnu vydaly stavební úřady meziročně o 7,4 procenta stavebních povolení méně, bylo jich 6645. Orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 36,8 procenta na 52,7 miliardy korun. "V říjnu rostla orientační hodnota vydaných stavebních povolení o více než třetinu, což bylo ovlivněno povolením osmi staveb s rozpočty nad miliardu korun. Po jejich odečtení by orientační hodnota klesla o pět procent," podotkl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.



Stavět se v říjnu začalo 3012 bytů, meziročně o desetinu víc, a dokončeno jich bylo 3570, což je víc zhruba o sedm procent. "Za růstem počtu zahájených i dokončených bytů stojí byty v bytových domech," uvedli statistici.



Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci se meziročně zvýšil o 1,8 procenta. Jejich průměrná hrubá měsíční mzda oproti loňskému říjnu vzrostla o 7,4 procenta.