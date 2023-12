Prodej aut v EU v listopadu vzrostl, skoro polovina byly elektrické vozy

Počet registrací nových osobních aut v Evropské unii se v listopadu zvýšil o 6,7 procenta na 885.581 vozů, je to šestnáctý měsíc růstu v řadě. Dál se přitom zvyšuje prodej elektrických aut, jejich podíl na nově zaregistrovaných vozech už je skoro poloviční. Ve své zprávě to dnes uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Prodej aut v České republice se zvýšil o 11,5 procenta.



Podíl prodaných elektromobilů na baterie stoupl na 16,3 procenta z 15 procent před rokem a znovu překonal podíl dieselových vozů, který zůstal na 13,7 procenta. Některé trhy, včetně dvou největších, zaznamenaly výrazné dvouciferné přírůstky - Itálie o 16,2 procenta a Francie o 14 procent. Naopak německý trh s automobily zaznamenal meziroční pokles o 5,7 procenta.



Za 11 měsíců letošního roku se počet registrací v celé unii zvýšil o 15,7 procenta téměř na deset milionů vozů. S výjimkou Maďarska rostly v tomto období všechny unijní trhy.



Co do podílu na trhu se na druhém místě umístily hybridní elektromobily s podílem na trhu 27,4 procenta, zatímco benzinová auta si udržela prvenství s podílem 32,7 procenta.



Počet registrací nových bateriových elektromobilů se v EU v listopadu zvýšil o 16,4 procenta na 144.378 vozů. Několik trhů přispělo k tomuto růstu dvoucifernými a trojcifernými procentními přírůstky, zejména Belgie (plus 150,2 procenta), která je teď pátým největším trhem podle objemu. Prodej bateriových elektromobilů však zaznamenal pokles v Německu, kde se snížil o 22,5 procenta. Navzdory tomu dosáhl objem od začátku roku téměř 1,4 milionu kusů, což je nárůst o 48,2 procenta proti předchozímu roku. Na automobilovém trhu v EU to zároveň představuje podíl 14,2 procenta.



Největší automobilkou zůstal , který v listopadu zvýšil prodej o 11,4 procenta. Škoda Auto, která je součástí koncernu, zvýšila prodej o 38,7 procenta. Skupina má na trhu podíl 26,2 procenta. Druhému Stellantisu prodej o 7,3 procenta klesl, naopak prodej o 6,1 procenta zvýšil. prodej zvýšila téměř o 45 procent.