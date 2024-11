Prodej nových aut v EU v říjnu mírně stoupl, po třech měsících i v Německu

Počet registrací nových aut v Evropské unii se v říjnu meziročně zvýšil o 1,1 procenta na 866.397 vozů. Ve své zprávě to dnes uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Na největším evropském trhu, kterým je Německo, prodej nových vozů po třech měsících poklesu meziročně vzrostl o šest procent. Hybridní automobily mají už druhý měsíc v řadě větší podíl na trhu než vozy s benzinovým pohonem.



Ve Španělsku počet nových registrací stoupl o 7,2 procenta. Na dalších dvou z největších evropských trhů registrace klesly - ve Francii o 11,1 procenta a v Itálii o 9,1 procenta.



"S blížícím se koncem roku automobilky stále častěji zavádějí slevy a speciální nabídky, aby vyprodaly zásoby," sdělil agentuře Reuters analytik Felipe Munoz ze společnosti JATO Dynamics, která se zabývá průzkumem trhu. "To pomáhá stabilizovat počty registrací a nemělo by to být mylně považováno za známku oživení trhu," dodal.



Podíl bateriových elektromobilů na trhu v říjnu zůstal stabilní na 14,4 procenta. Počet nových registrací vzrostl o 2,4 procenta na 124.097 aut. Od začátku roku se ale registrace proti prvním deseti měsícům loňského roku o 4,9 procenta snížily a podíl na trhu v tomto období klesl na z loňských 14 procent na aktuálních 13,2 procenta.



Počet registrací hybridních elektrických vozidel se v říjnu zvýšil o 17,5 procenta a jejich podíl na trhu vzrostl z 28,6 procenta v říjnu loňského roku na současných 33,3 procenta. Druhý měsíc po sobě tak překonal počet registrací benzinových vozidel.



Počet registrací hybridních aut s možností dobíjení ze zásuvky v říjnu klesl o 7,2 procenta. Výrazný pokles u tohoto typu automobilů registruje Francie, a to o 26,9 procenta. V Itálii registrace klesly meziročně o 24,9 procenta. Tržní podíl vozů s tímto pohonem klesl meziročně z 8,4 na 7,7 procenta.



Prodej nových benzinových automobilů meziročně v celé EU klesl o 6,8 procenta. Nejprudší pokles přitom zaznamenala Francie, kde se počet registrací tohoto typu vozů propadl o 32,7 procenta. Následuje Itálie s poklesem o 10,1 procenta. Španělsko potom zaznamenalo mírnější pokles, a to o 1,6 procenta, zatímco Německo bylo jediným velkým trhem, kde se registrace benzinových vozů zvýšily, konkrétně o 3,7 procenta.



Podíl benzinových automobilů na trhu nyní dosahuje 30,8 procenta, zatímco loni v říjnu to bylo 33,4 procenta. Trh s naftovými automobily se zmenšil meziročně o 7,6 procenta, což vedlo k tomu, že v říjnu loňského roku činil podíl na trhu 10,9 procenta. Celkově pokles registrují téměř dvě třetiny trhů EU.