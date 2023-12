Rozbřesk: ČNB by mohla dnes začít s opatrným snižováním sazeb

Na dnešním zasedání by ČNB podle našeho názoru mohla začít snižovat úrokové sazby - čekáme první drobný krůček směrem dolů o 25bps na 6,75 %. Jednání může být relativně napínavé, poslední komentáře z centrální banky včetně těch od guvernéra Aleše Michla (a obou viceguvernérů) však ukazují na mentální připravenost vážně uvažovat nad prvním poklesem úrokových sazeb. Jaké jsou hlavní důvody, proč první krok směrem k nižším sazbám neodkládat?



Za prvé, poslední prognóza implikovala pokles úrokových sazeb již v listopadu. A hlavním důvodem pro opatrnost bylo, že bankovní rada vnímala rizika listopadové prognózy jako viditelně pro-inflační. Realita je taková, že poslední čísla z reálné ekonomiky spíše do prognózy zapadala nebo působila lehce proti-inflačně. Jde zejména o slabší výkon ekonomiky ve třetím kvartále, který byl revidován dolů na -0,5 % mezikvartálně (z -0,2 %) a dolů šla nejen zahraniční poptávka (reálné exporty), ale také poptávka domácí. Inflace “plus mínus” odpovídá poslední prognóze, ale klíčové jádrové inflační tlaky (momentum) odeznívají o něco rychleji.



Za druhé, příznivě se změnilo vnější prostředí. Pozvolné odeznívání inflačních tlaků vedlo jak v eurozóně, tak zejména v USA k sázkám na rychlejší uvolňování měnové politiky v příštím roce. A nižší americké a německé tržní výnosy jsou velmi dobrou zprávou pro českou korunu. Ta tak nehledě na možný pokles domácích sazeb drží relativně solidní úrovně - o necelé procento silnější než listopadová prognóza.



A za třetí, prvním krokem o 25bps bodů směrem dolů centrální banka nic zásadního nepokazí a vytvoří si manévrovací prostor pro postupné snižování sazeb v příštím roce. Dnešním krokem ČNB reálně měnové podmínky příliš neuvolní a měnová politika dál zůstane relativně přísná. Odkládání prvního kroku až na únorové zasedání by naopak mohlo vést v roce 2024 k nutnosti snižování úrokových sazeb urychlit, což by na finanční trhy (včetně koruny) mohlo poslat nežádoucí volatilitu.



I přes výše zmíněné důvody může být dnešní debata uvnitř bankovní rady napínavá a někteří centrální bankéři mohou chtít první snížení sazeb odložit až do příštího roku. A pokud k němu dojde (náš základní scénář), bude pravděpodobně rozhodnutí doprovázeno relativně jasným jestřábím poselstvím.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna vyčkává na zasedání ČNB v lehké defenzivě v blízkosti 24,50 EUR/CZK. Dnešní pokles úrokových sazeb (viz úvodník) pro ni sice může být lehce negativním impulsem, o velké překvapení na trhu by se však jednat nemělo. Naopak, pokud doprovodný komentář bude relativně jestřábí, je pravděpodobné, že koruna se pod výraznější tlak dostat nemusí.



Eurodolar

Eurodolar parkuje těsně pod hranicí 1,10, když měnovému páru pomáhají opakované pokusy centrálních bankéřů z ECB přesvědčit trh, že centrální banka nebude se snižování sazeb pospíchat (což bylo včera po velmi nízké britské inflaci skutečně obtížné).

Dnes se možná dostanou do hry důležitější americká makrodata - týdenní statistiky z trhu práce a podnikatelská nálada od Philly Fedu. Je však otázkou, zdali reakce trhu na jakékoliv podněty bude čtyři dny před Vánoci nějak výrazná.



Akcie

Americké akciové trhy si včera prošly poněkud nečekanou korekcí, když při absenci nových zpráv oslabily nejvíce od konce října. Nejslabším titulem z celého S&P 500 byl jednoznačně FedEx. Akcie této přepravní společnosti propadly o více než 11 % poté, co společnost oznámila slabá hospodářská čísla za minulý kvartál. Velkého zklamání se investoři dočkali především v oblasti letecké přepravy a u slabého výhledu pro výnosy v následujícím roce. Mezi nejslabšími tituly v rámci S&P 500 byly také akcie AON nebo Mosaic, zatímco mezi těmi nejsilnějšími nechyběly akcie Alphabet nebo CVS Health. Relativně silný výběr zisků postihl i technologický sektor, když akcie AMD, Nvidia nebo Tesla odepsaly přes 3 %.