Biden chce kvůli národní bezpečnosti prověřit prodej U.S. Steel do Japonska

Americký prezident Joe Biden chce nechat prověřit plánovaný prodej oceláren do rukou Japonců. Zdůvodňuje to národní bezpečností i přesto, že Japonsko je blízkým spojencem USA. Ve čtvrtečním prohlášení také podle zpravodajského serveru BBC vyjádřil obavy z možného dopadu transakce na spolehlivost dodavatelského řetězce. Zpráva, že tradičního amerického výrobce oceli kupuje za zhruba 14,9 miliardy dolarů (333 miliard Kč) japonská společnost Nippon Steel, přišla na začátku tohoto týdne. Vznikla by tak jedna z největších ocelárenských společností na světě.



Bílý dům ve čtvrtek uvedl, že podporuje, aby obchod pečlivé přezkoumal Výbor pro zahraniční investice ve Spojených státech (CFIUS) a případně antimonopolní úřady. Jako "krátkozrakou" kritizoval transakci i významný odborový svaz United Steelworkers (USW).



Bidenova ekonomická poradkyně Lael Brainardová uvedla, že americký prezident se domnívá, že "koupě této ikonické americké společnosti zahraničním subjektem - dokonce i subjektem blízkého spojence - si zřejmě zaslouží vážné přezkoumání". Dodala, že prezident považuje za "klíčovou složku" celkové domácí výroby oceli, která je zásadní pro národní bezpečnost.



Důrazné prohlášení Bílého domu přichází v čase, kdy sílí kritika navrhované dohody ze strany demokratických i republikánských zákonodárců a mocného odborového svazu U.S. Steelworkers, který zastupuje zaměstnance této třetí největší americké ocelářské společnosti. Čtyři demokratičtí a tři republikánští senátoři tento týden dohodu kritizovali s odvoláním na obavy o národní bezpečnost nebo vznesli otázky, proč obě společnosti před oznámením nekonzultovaly dohodu s hlavním odborovým svazem.



Biden učinil z obnovy americké výroby hlavní pilíř svého prezidentství. Často připomíná, že za jeho funkčního období ve výrobě vzniklo 800.000 pracovních míst.



Společnost založili v roce 1901 v Pittsburghu J.P. Morgan a Andrew Carnegie. Podnik vlastní mimo jiné i Košické železárny Košice, dříve Východoslovenské železárny, které jsou jedním z největších zaměstnavatelů na Slovensku.