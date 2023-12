Rozbřesk: ČNB startuje cyklus uvolňování měnové politiky

ČNB snížila na svém včerejším zasedání úrokové sazby v souladu s naším očekáváním o 25bps na 6,75 %. Jde o první pohyb sazeb směrem dolů od června 2022. V příštím roce podle nás půjdou úrokové sazby vzhledem k nižší inflaci dál dolů, i když pravděpodobně ne tak agresivně, jak předpokládá poslední prognóza centrální banky.



Tomu také odpovídá komunikace guvernéra Michla po zasedání ČNB. Ten na jedné straně zdůraznil, že je bankovní rada přesvědčena o viditelném poklesu inflace v příštím roce, který tak ospravedlňuje pokles sazeb ze včerejších 7 %. Na druhé straně ovšem akcentoval nejistotu spojenou s tím, jak výrazně inflace v příštím roce může odeznívat. Rizika jsou spojena zejména s lednovým číslem - efektem přecenění a dopadem daňových změn. Vzhledem k převažujícím pro-inflačním rizikům proto bankovní rada podle guvernéra předpokládá pomalejší tempo snižování úrokových sazeb (než prognóza) a nevylučuje v případě negativních překvapení zpomalení nebo i zastavení cyklu snižování sazeb.



To je i náš základní scénář - na rozdíl od listopadové prognózy ČNB očekáváme v roce 2024 vyšší inflaci 2,9 % (ČNB 2,6 %) a vyšší úroveň sazeb na konci roku 4,0 % (ČNB 3,4 %). Rychlejší tempo snižování sazeb (o 50bps po zasedání) předpokládáme v první polovině roku 2024, zatímco v druhé polovině roku (na “nižší letové hladině”) už může být ČNB opatrnější.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna zareagovala na včerejší výstupy z jednání ČNB (především pak na tiskovku guvernéra Michla) lehkým oslabením, když ztratila necelých 10 haléřů.

Celkově se domníváme, že by včerejší rozhodnutí mohlo být pro korunu opravdu “lehce” negativním impulsem. Sám pohyb sazeb o 25bps směrem dolů nebyl překvapivý a relativně jestřábí komentář mohl koruně přinést určitou úlevu. Na druhou stranu jednoznačnost rozhodnutí (7:0) ukazuje na relativně silné odhodlání bankovní rady otočit kormidlem, což se na české koruně ve finále podepsalo negativně (oslabení o cca 10 haléřů k 24,60 EUR/CZK).



Eurodolar

Eurodolar se pokouší dostat nad úroveň 1,10, když pokračuje příliv smíšených data z USA. Bylo to vidět i včera. Na jedné straně týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti v podstatě stagnují či mírně klesají, na druhou stranu významný regionální index podnikatelské nálady - Philly Fed - zaznamenal nečekaně výrazný propad.

Dnes bude ve hře série posledních důležitých makro dat z USA v tomto roce. Vedle zakázek na zboží dlouhodobé spotřeby totiž přijdou na řadu listopadové údaje za osobní příjmy, výdaje a úspory domácností (kromě toho bude zveřejněn i Fedem preferovaný cenový index PCE). Vše dohromady pomůže zpřesnit odhady růstu za 4. kvartál, resp. eventuálně výhled na prosincovou inflaci v USA.



Akcie

Po středečním výprodeji v závěru obchodování se včera zámořské trhy odhodlaly smazat alespoň část ztrát. Z korporátní sféry můžeme zmínit Boeing, který narostl o 0,6 %. Micron Technology představil solidní výsledky s meziročním nárůstem výnosů o 16 % na 4,73 mld USD. Spotify narostl o 2,1 % díky zvýšenému doporučení na nákup od analytické společnosti Pivotal, která zároveň posunula i cílovou cenu ze 170 USD na 265 USD (aktuální cena akcie Spotify je 193,05 USD). Společnost Warner Bros Discovery poklesla o 1,5 % a společnost Paramount dokonce o 2,8 %.