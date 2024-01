Měnové fondy se obracejí k hodnotě po impozantní jízdě Carry Trade

Stále více měnových fondů se zaměřuje na oslabené měny, které by mohly těžit z nižších úrokových sazeb, a snaží se zopakovat rekordní výnosy z carry trade z roku 2023.



Podle Bank of New York Mellon Corp., která má ptačí perspektivu nad toky aktiv v hodnotě více než 45 bilionů dolarů, sází nyní stále více investorů na takzvanou hodnotovou strategii - nákupem nejlevnějších měn a jejich umístěním na růst proti dražším měnám. Společnosti CIBC Asset Management, Allspring Global Investments a Neuberger Berman, které dohromady kontrolují více než 1 bilion dolarů, patří k těm, které předpokládají, že tyto hodnotové obchody budou v příštím roce překonány.



Je to odvážný postoj měnových fondů, z nichž 80 % opustilo trh od finanční krize v roce 2008 v souvislosti s poklesem volatility a nárůstem algoritmického obchodování. Carry - který využívá rozdílů mezi úrokovými sazbami v různých zemích - jim přinesl tolik potřebný úspěch, například půjčky v jenech na nákup koše tří měn rozvíjejících se trhů přinesly vysoké zhodnocení 42 %. To je téměř dvojnásobek zisku akciového indexu S&P 500. Hodnota naopak ztratila.





Zdroj: Bloomberg

Blížící se obrat světových politiků směrem ke snižování úrokových sazeb však podněcuje sázky na to, že rok 2024 bude jiný.



"Začínáme se více otáčet směrem k hodnotě," řekl Michael Sager, zástupce hlavního investičního ředitele společnosti CIBC, který vidí hybnou sílu svého portfolia v odklonu od carry. "Očekávaný výnos z hodnotových obchodů vypadá velmi, velmi velký."



Tato strategie má rozhodně co dohánět. Hodnotová strategie zažívá nejhorší období za posledních více než deset let a v letošním i loňském roce prodělává, jak vyplývá z hodnocení této strategie agenturou Bloomberg GSAM. Naproti tomu carry byla vítěznou sázkou, přičemž tato strategie pomohla měnovým fondům dosáhnout nejlepší dvouleté výkonnosti od počátku roku 2000.



Obliba carry trades však položila základ pro prudký obrat ve výkonnosti. Nejvíce podhodnocenou měnou skupiny 10 je japonský jen, oblíbený funerátor pro sklízení vysokých zisků z měn s vyššími výnosy. Podle žebříčku agentury Bloomberg sestaveného na základě výpočtu reálných efektivních směnných kurzů Bankou pro mezinárodní platby se jako podhodnocené jeví také norská koruna a švédská koruna, zatímco americký dolar je nejvíce nadhodnocený.



"Držba carry měn je nyní opravdu plná, což je zdražilo," řekl John Velis, měnový stratég společnosti BNY Mellon, který upřednostňuje stavění latinskoamerických měn proti podrženým měnám jihovýchodní Asie - obrácení carry trendu. "Je čas, aby se hodnotové strategie začaly vyplácet."





Zdroj: Bloomberg



Některé hodnotové strategie již začínají fungovat. Norská koruna, švédská koruna a jen zaznamenaly tento měsíc největší zisky vůči dolaru mezi páry zemí G-10 poté, co předseda Federálního rezervního systému Jerome Powell svým holubičím postojem podpořil sázky na snížení sazeb a přinesl úlevu nejvíce oslabeným měnám.



Pro stratégy Corp. je sázka na korunu vůči euru vysoce přesvědčivým obchodem s hodnotou. V Inc. se vyplatí jít na krátkou pozici na švýcarský frank vůči jenu. "Hodnota se po léta vyvíjela nedostatečně, ale dříve nebo později se stane vítěznou strategií," řekl Ugo Lancioni, manažer fondu Neuberger Berman, který očekává, že největší zisky přinese jen. "Na konci cyklu má hodnota tendenci dosahovat lepších výsledků než carry nebo momentum."





Zdroj: Bloomberg

Devizoví manažeři by se však měli mít na pozoru před předčasným opuštěním carry.



I když se totiž široký ukazatel carry tento měsíc propadl, sázka na kolumbijské peso vůči dolaru - jeden z nejlepších carry obchodů tohoto roku - přinesla více než 5% výnos. Peso je jednou ze 17 měn rozvíjejících se trhů, které v prosinci dosáhly kladných výnosů vůči americké měně.



"Carry může pokračovat ve své výkonnosti i v době zpomalení," uvedla Parisha Saimbi, měnová stratég SA. "S blížícím se prvním čtvrtletím se tyto strategie mohou stát méně oblíbenými a očekávám širší rotaci do hodnoty."



Klíčovým bodem obratu pro to, aby se širší soubor hodnotových strategií začal vyplácet, bude oslabení dolaru. Přestože se ukazatel tohoto indexu v současné době pohybuje poblíž nejnižší hodnoty od července, zelená bankovka zůstává nadhodnocená, což udržuje tlak na měny po celém světě.



Společnosti Fidelity International a Chase & Co. varují, že dolar může v první polovině příštího roku překvapit posílením, zatímco banka považuje za nepravděpodobné, že by hodnota dosáhla lepších výsledků, dokud nezačne snižování sazeb.



Lauren van Biljonová, portfolio manažerka společnosti Allspring, se přesto připravuje na zvrat v případě oslabení jenu a jihoafrického randu, kde se podle ní "zdá, že rozdíl v ocenění je příliš velký na to, aby přetrval". A pro ty, kteří se rozhodli pro brzký krok, jako je Sager z CIBC, stojí očekávání velkých výkyvů a potenciálních velkých výplat za to, aby si počkali.



"Potíž s hodnotou je v tom, že je jako gumička," říká Sager z CIBC. "Natahujete ji a natahujete a jednoho dne se zase utrhne, ale nikdy nevíte, kdy ten den nastane."