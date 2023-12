ČNB: Dluhy českých domácností u bank v listopadu stouply na 2,244 bilionu Kč

Dluhy domácností v Česku u bank letos v listopadu meziměsíčně stouply o 7,3 miliardy na 2,244 bilionu korun. Dluhy firem naopak klesly o 14,7 miliardy na 1,345 bilionu korun. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Meziročně stoupl objem úvěrů jak u domácností, tak u nefinančních podniků.



Ve srovnání s koncem loňského listopadu dluhy českých domácností vzrostly za rok o 102,5 miliardy korun. Objem úvěrů firem meziročně také stoupl, a to o 55,7 miliardy korun.



Dluhy domácností u bank rostou od února 2016 téměř nepřetržitě. Výjimkou byl jen loňský duben, kdy se meziměsíčně snížily, což ale podle ČNB tehdy ovlivnilo odebrání bankovní licence české pobočce ruské Sberbank. Letošní dubnovou statistiku, kdy objem úvěrů domácností meziměsíčně výrazně stoupl - o více než 31 miliard, naopak zase ovlivnil odkup portfolia úvěrů Sberbank CZ. Poslední dubnový víkend totiž přešli úvěroví klienti Sberbank CZ podle dřívějšího vyjádření insolvenční správkyně banky Jiřiny Lužové do České spořitelny.



Naprostou většinu z celkového objemu dluhů domácností tvoří úvěry na bydlení. Ke konci listopadu činily zhruba 1,741 bilionu korun, tedy skoro čtyři pětiny všech dluhů domácností. V listopadu objem úvěrů na bydlení meziměsíčně vzrostl o 4,6 miliardy. Spotřební úvěry domácností v listopadu činily 326,7 miliardy, což bylo meziměsíčně o 1,9 miliardy korun více.



Objem dluhů firem v minulosti spíše kolísal. Od letošního března, kdy činil 1,265 bilionu korun, ale vytrvale rostl. Až v listopadu se růst přerušil. Většinu dluhů firem tvoří dlouhodobé úvěry, jejichž objem ke konci listopadu činil 733,8 miliardy korun, tedy více než polovinu dluhů podniků. Objem dlouhodobých úvěrů v listopadu meziměsíčně klesl o 4,9 miliardy.



Centrální banka zveřejňuje tuto statistiku každý měsíc. Za letošní listopad byla bankovní statistika sestavena ze zdrojových dat 46 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank v Česku.