Inflace přesvědčivě klesá, snížení sazeb o 1 procentní bod by ani nevedlo ke stimulaci

Hlavní ekonom Analytics Mark Zandi se domnívá, že vítězství nad inflací by ještě nemělo být vyhlašováno, ale vývoj jde správným směrem. Na Bloombergu k tomu ekonom dodal, že v nejpravděpodobnějším scénáři bude inflace dál klesat. Fed ale nebude sazby snižovat až do chvíle, kdy „bude mít pocit, že svůj úkol splnil.“



Zandi očekává, že sazby půjdou v USA dolů „s pozdním jarem či na počátku léta“. Podle něj navíc inflaci drží na vyšších hodnotách už jen oblast nákladů s bydlením. Vývoj nájmů a souvisejících položek naznačuje, i zde nastane posun směrem dolů. Zandi pak uvedl, že predikce jsou složité, ale ohledně inflace si je docela jistý jejím dalším poklesem.







V létě vypadala podle experta americká ekonomika zranitelnější, nyní ale pravděpodobnost recese výrazně klesla. To mimo jiné znamená, že je větší prostor pro snižování vládních výdajů. O nich se hovoří v rámci jednání, která mají zamezit uzavření vlády. Zandi odhaduje, že zmiňované škrty ve výdajích jsou relativně nízké a v celkovém kontextu věcí by se tedy ekonomiky nijak výrazně nedotkly. I tak se ale působení fiskální politiky změní, a zatímco v roce 2023 byla stimulační, příští rok tomu bude naopak.



Jim Caron z Investment Management hovořil na Bloombergu o dalším nastavení monetární politiky. Základem jsou přitom reálné neutrální sazby, které by ekonomiku ani nestimulovaly, ani nebrzdily. Podle experta mohou ležet kolem 1,5 %. Nominální sazby Fedu se přitom nyní nacházejí nad 5 % a reálné sazby u 2,5 %. To znamená, že leží asi o jeden procentní bod nad odhadem sazeb neutrálních.







Caron tedy na základě takové úvahy a kalkulace tvrdí, že americká centrální banka by mohla snížit sazby o procentní bod a „dostala by se jen na neutrál“. To znamená, že toto snížení sazeb by neposunulo monetární politiku k uvolněnosti, pouze by eliminovalo její kontrakční efekt. Ve vztahu k akciovému trhu pak podle experta Fed nemá problém s růstem cen akcií, pokud to ovšem nevyvolává uvolnění finančních podmínek v takovém rozsahu, že by se zastavil pokles inflace. V takovém případě „nemá Fed s rally problém“. Pokud tedy inflace bude dál klesat, nemá smysl obávat se toho, že by centrální banka vnímala růst cen akcií negativně.



Zdroj: Bloomberg