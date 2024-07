Globální trhy jsou v pohotovosti kvůli Bidenovu možnému odchodu, obchody s Trumpovým vítězstvím rostou

Žhavá washingtonská debata o tom, zda prezident Joe Biden zruší svou kandidaturu na znovuzvolení, se přenáší i na Wall Street, kde obchodníci přesouvají peníze do a z dolaru, státních dluhopisů a dalších aktiv, na které by měl návrat Donalda Trumpa do úřadu vliv.



Rekalibrace portfolií odstartovala koncem minulého týdne poté, co Bidenova katastrofální debata s Trumpem zvýšila obavy, že tento 81letý demokrat je na další funkční období příliš starý. Následná obchodní aktivita se nejvíce projevila na trhu dluhopisů, kde výnosy desetiletých státních dluhopisů během následujících dnů vyskočily až o 20 bazických bodů.



Vzhledem k tomu, že se nyní rychle množí spekulace, že by Biden mohl z kandidatury odstoupit - sázkové trhy vidí méně než 50% šanci, že zůstane kandidátem - investoři narychlo připravují pohotovostní plány, jak na takové oznámení reagovat během čtvrtečního svátku 4. července a následného víkendu.



Jeden z manažerů fondů, který vzhledem k citlivosti tématu hovořil pod podmínkou zachování anonymity, uvedl, že na prázdniny míří s tím, že se příklání k dolaru a krátkodobým dluhopisům jako zajištění proti nárůstu rizika, které by podle něj Bidenovo odstoupení vyvolalo. Od Lyndona Johnsona v roce 1968 se žádný prezident nerozhodl neusilovat o druhé funkční období a do voleb zbývají pouhé čtyři měsíce.



"Trhy již od debaty přehodnotily volební šance, takže zprávy z posledních 24 hodin jen přilily olej do ohně," řekl Gennadiy Goldberg, vedoucí oddělení strategie pro americké sazby ve společnosti TD Securities v New Yorku.



Mezi obchodníky a stratégy panuje shoda, že znovuzvolení Trumpa, 78letého republikána, by podnítilo sázky, které těží z inflační kombinace volnější fiskální politiky a většího protekcionismu: Silný dolar, vyšší výnosy amerických dluhopisů a zisky akcií bank, zdravotnických a energetických společností.



Dokonce i o 10 000 kilometrů dál, v Sydney, se připravují. Rodrigo Catril, stratég National Australia Bank, uvedl, že "všichni" připravují obchodní plány pro případ, že Biden ukončí svou kampaň. "Každopádně trh sází na Trumpovo vítězství ve volbách," dodal Catril. "Zdá se, že demokraté mají před sebou velmi obtížné volby, z nichž žádná není snadná a žádná pravděpodobně nepřinese lepší výsledek."



Signály na dolaru



Dolar dal jeden z prvních signálů, jak se trhy přizpůsobí potenciálnímu Trumpovu vítězství, když v hodinách po debatě minulý týden posílil, když letos těžil pouze z náznaků Fedu, že hodlá držet vyšší sazby po delší dobu. Trump se oháněl snížením daní a uvalením 60% cel na dovoz z Číny a 10% cel na dovoz ze zbytku světa. Hlavní ekonom Group Jan Hatzius tento týden uvedl, že takovéto odvody by mohly zvednout inflaci a donutit Fed zvednout sazby asi pětkrát více než v opačném případě. "Trumpovo vítězství zvyšuje vyhlídky na vyšší inflaci a silnější dolar vzhledem k jeho slibu dalších cel a tvrdšímu postoji k imigraci," uvedli stratégové Chase & Co. pod vedením Joyce Changové.

Mezi potenciální poražené tváří v tvář rostoucímu dolaru a očekávané Trumpově podpoře cel patří mexické peso a čínský jüan.

Graf: Dolar se již drží na maximech roku 2024

Zdroj: Bloomberg



Obchody s výnosovou křivkou



V návaznosti na tuto debatu reagovali finanční manažeři na trhu státních dluhopisů v hodnotě 27 bilionů dolarů nákupem dluhopisů s kratší splatností a prodejem dluhopisů s delší splatností, což je sázka známá jako obchod se strmější křivkou. Tuto strategii propagovala řada stratégů z Wall Street, včetně bank a , kteří vyzývali klienty, aby se připravili na vytrvalou inflaci a vyšší výnosy u dluhopisů s dlouhou splatností v dalším Trumpově funkčním období. Během dvou dnů počínaje koncem minulého týdne vzrostly desetileté výnosy oproti dvouletým sazbám o zhruba 13 bazických bodů, což byl nejprudší nárůst křivky od října.

Graf: Agresivní strmost křivky

Zdroj: Bloomberg



Ve středu se objevily náznaky, že se obchodníci připravují na krátkodobou volatilitu na trhu dluhopisů, a to prostřednictvím tzv. strangle strategie, tedy nákupů call i put opcí se stejnou expirací a podkladovým aktivem, ale různými realizačními cenami, která těží z pohybu futures. Vedle potenciálního rizika během svátečního víkendu ohledně Bidenovy kandidatury by do expirace měly mít vliv také páteční údaje o zaměstnanosti v USA a výpověď předsedy Fedu Jeroma Powella příští týden.



Zisky akcií



Vyhlídka na Trumpovo vítězství podpořila nesčetné akcie, které mohou těžit z jeho předpokládaných postojů k regulačnímu prostředí, fúzím a obchodním vztahům. Široký trh se v důsledku debaty posunul výše. Obrat ve volebním trendu od minulého týdne zahrnuje "vyšší akcie, protože republikáni jsou obecně vnímáni jako podnikatelsky přívětivější", uvedl Tom Essaye, prezident a zakladatel společnosti Sevens Report.



Zdravotní pojišťovny Group a a banky mohou těžit z volnějších regulací. Discover Financial Services a Capital One Financial patří mezi společnosti vydávající kreditní karty, které rostly díky optimismu ohledně Trumpa, vzhledem k připravované dohodě této dvojice a spekulacím kolem možných změn pravidel pro poplatky z prodlení.



Akcie energetických společností jako po debatě vzrostly vzhledem k tomu, že bývalý prezident je vnímán jako člověk s pro-ropným postojem. Akcie soukromých věznic, jako je GEO Group reagovaly na jeho tvrdé názory na imigraci.



Finanční ETF



Trh burzovně obchodovaných fondů v poslední době vykazuje jednu jasnou investiční strategii - dlouhé pozicie na bankách jako sázka na to, že Trump díky svému potenciálně inflačnímu programu podpoří deregulaci a strmější křivku státních dluhopisů. Fond Financial Select Sector SPDR Fund (ticker XLF), jehož hodnota činí 40 miliard dolarů, minulý týden zaznamenal největší příliv za více než dva měsíce, když do něj investoři přidali zhruba 540 milionů dolarů. Tento týden zatím přidali 611 milionů dolarů v souvislosti s posledními výkyvy na trhu úrokových sazeb.

Graf: XLF je na cestě k třetímu týdnu přílivu

Zdroj: Bloomberg



Naopak tematická investiční strategie, která je navržená přímo na obchodování Trumpa, nevykazuje přírůstky. ETF, které nese poutavý ticker MAGA a investuje do akcií podporujících republikány, získává aktiva jen pomalu a letos nezaznamenalo žádný významný příliv, jak ukazují údaje agentury Bloomberg.

Dopad na Asii



Ani asijské trhy nejsou vůči těmto spekulacím imunní, protože napětí mezi USA a Čínou je na vzestupu a ve hře jsou cla. "Znovuzvolení Trumpa by mělo být negativním faktorem pro čínské akcie, protože Trump podporuje myšlenku zavedení podstatně vyšších cel na dovoz z Číny do USA," uvedl Tomo Kinoshita, globální tržní stratég společnosti Invesco Asset Management Japan. "V tomto ohledu budou japonské akcie s vysokou expozicí na čínský trhu v případě vítězství Trumpa pravděpodobně poškozeny."



Podpora kryptoměn



Trump v posledních týdnech projevil podporu kryptosektoru tím, že se setkal s vedoucími pracovníky tohoto odvětví a slíbil, že zajistí, aby veškerá budoucí těžba bitcoinů probíhala v USA. Díky tomu je token Solana - pátá největší kryptoměna s tržní kapitalizací přibližně 67 miliard dolarů podle CoinMarketCap - jedním z potenciálních aktiv, která mohou mít získ z Trumpova návratu do Bílého domu.

Správci aktiv VanEck a 21Shares podali žádost o ETF, které by přímo investovalo do této digitální měny. Ačkoli mnozí považují schválení za riskantní, někteří účastníci trhu se domnívají, že nově zvolený Trump by jmenoval předsedu Komise pro cenné papíry a burzy, který by byl ke kryptosektoru vstřícnější než Gary Gensler za Bidenovy vlády. Tím by bylo ETF na token Solana - a odpovídající rally na tomto tokenu - pravděpodobnější.



Podle Stephana Ouellettea, výkonného ředitele společnosti FRNT Financial, vyhlídka na otřes demokratické kandidátky pravděpodobně také podpoří Bitcoin. "Čím šíleněji vypadá americký politický systém, tím lépe vypadá Bitcoin," řekl Ouellette. "Šílenství v americkém politickém systému je faktorem pro Bitcoin."



Zdroj: Bloomberg