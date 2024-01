Rozpočtový schodek Slovenska loni stoupl téměř o 70 procent na 7,68 miliardy eur

Schodek státního rozpočtu Slovenska se loni meziročně zvýšil téměř o 70 procent bezmála na 7,68 miliardy eur (189,8 miliardy Kč), proti plánu byl však o osm procent nižší. Rozpočtové výdaje rostly rychleji než příjmy. Informovalo o tom dnes slovenské ministerstvo financí. Nynější slovenská vláda premiéra Roberta Fica, která nastoupila do úřadu loni v říjnu, naplánovala na letošek schodek rozpočtu přibližně na 7,62 miliardy eur (188,4 miliardy Kč).



Příjmy slovenského rozpočtu loni stouply proti předchozímu roku o 24,5 procenta. Výdaje se zvýšily o třetinu. Bilanci ovlivnilo kromě jiného čerpání peněz z evropských fondů a unijního fondu obnovy, stejně jako proti plánu jedenáctinásobně vyšší dotace pro státní Sociální pojišťovnu, která například vyplácí důchody a další dávky ze sociálního pojištění.



Loni se v zemi mimořádně zvyšovaly důchody a Ficova vláda prosadila vyplacení jednorázového příspěvku příjemcům penzí. Sociální pojišťovna dostala od státu 1,16 miliardy eur (28,7 miliardy Kč).



Slovenský státní rozpočet loni na rozdíl od roku 2022 obsahoval také rezervu 3,5 miliardy eur (86,5 miliardy Kč) na kompenzace vysokých cen energií. V kompenzacích v zájmu udržení cen elektrické energie, zemního plynu a tepla pro domácnosti pokračuje i nynější slovenská vláda, která na to vyčlenila 1,25 miliardy eur (30,9 miliardy Kč).



Ficova vláda loni prosadila konsolidační balíček, od kterého si v letošním roce slibuje dodatečné příjmy státu zhruba 1,5 miliardy eur (37 miliard Kč). Podíl schodku veřejných financí na výkonu ekonomiky by letos podle schváleného rozpočtu měl klesnout na 5,97 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z loni očekávaných 6,52 procenta HDP. Analytici i nezávislá rozpočtová rada už dříve upozornili, že tohoto poklesu vláda dosáhla jen díky účetnímu triku, protože část kompenzací vysokých cen energií z peněz evropských fondů hodlá započítat až do letošního roku, byť příslušné výdaje se vztahovaly k roku 2023.