Odpoledne na akciích i dluhopisech převládá červená, zatímco dolar sbírá zisky

Pozitivní start evropských akciových trhů do nového roku nevydržel a odpoledne už je na tom Evropa smíšeně, přičemž největší zdejší trhy převážně mírně klesají. Výraznější pokles pak sledujeme v zámoří, kde padá hlavně Nasdaq (-1,5 pct).

Stejně jako byly velké techy klíčovými tahouny poslední akciové rally, dnes táhnou velkou měrou trhy dolů. Nejvíce to dnes platí pro a Metu. Určitá korekce je po strmém růstu posledních dvou měsíců roku naprosto normální a není ani divné, kdyby k ní mělo dojít poté, co si investoři do ročních reportů pojistili pěkný růst za minulý rok. Zároveň je tu několik dalších možných spouštěčů.

Můžeme mezi ně zahrnout smíšená data z Číny či upozornění jejího prezidenta na určité ekonomické těžkosti. Dále sem patří zpráva o zrušení některých dodávek do Číny v reakci na americký tlak nebo varování před slabší poptávkou po iPhonech. Větší důležitost však přikládáme jak zmíněné technické korekci, tak opatrnosti před důležitými makrodaty tohoto týdne či novou výsledkovou sezónou, která je už za rohem.

Ani dluhopisům se dnes nedaří, ačkoli odpoledne se jejich pozice trochu zlepšuje. Výnosy v USA jsou asi o 5 bps výš, mírnější vzestup pak vykazují výnosy dluhopisů v Evropě. Eurodolar zvýraznil svůj pokles, načež se stabilizuje níž, u 1,0960. Ropa neudržela zisky, které jí přinesla eskalace kolem Jemenu, a vrátila se téměř zpět. Koruna sice nedrží krok s rozjetým dolarem, ale vůči euru se jí také podařilo posílit, když se obchoduje na 24,65.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:22 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6423 -0.0380 24.7146 24.6222 CZK/USD 22.4890 0.6827 22.5370 22.3365 HUF/EUR 381.5402 -0.4413 383.7964 380.8642 PLN/EUR 4.3614 0.3864 4.3727 4.3333

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8278 0.0475 7.8757 7.8099 JPY/EUR 155.3575 -0.1687 156.3572 155.0957 JPY/USD 141.7670 0.6096 142.1980 141.2920

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8677 0.0346 0.8684 0.8646 CHF/EUR 0.9288 0.1186 0.9340 0.9280 NOK/EUR 11.3011 0.5919 11.3186 11.1953 SEK/EUR 11.1496 0.3000 11.1828 11.0877 USD/EUR 1.0958 -0.7742 1.1043 1.0941

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4762 0.6053 1.4791 1.4620 CAD/USD 1.3315 0.4925 1.3332 1.3229