Bilance zahraničního obchodu dosáhla v listopadu nejvyšší hodnoty roku 2023

Zahraniční obchod Česka skončil v listopadu v přebytku 30,8 miliardy Kč, což byl meziročně o 57,2 miliardy Kč lepší výsledek. Obchodní bilance dosáhla zatím nejvyšší hodnoty roku 2023. Pozitivně ji ovlivnil vyšší vývoz aut či menší schodek obchodu s ropou a zemním plynem. Vyplývá to z předběžných údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



Meziročně klesl vývoz o 2,6 procenta na 403,6 miliardy Kč a dovoz o 15,4 procenta na 372,8 miliardy Kč. Meziměsíčně se po sezonním očištění snížil vývoz o 1,4 procenta a dovoz o 3,7 procenta. Loňský listopad 2023 měl stejný počet pracovních dní jako listopad roku 2022.



"Vzhledem k vyššímu meziročnímu poklesu dovozu nad vývozem skončila listopadová obchodní bilance kladným výsledkem a dosáhla zatím nejvyšší hodnoty roku 2023. Výraznější meziroční pokles dovozu, přibližně o 46 procenta, jsme zaznamenali opět u ropy a zemního plynu, ale také u elektrických zařízení, a to téměř o 30 procent," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.



Obchodní bilanci podle statistiků příznivě ovlivnil zejména meziročně vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 15,1 miliardy Kč. Zlepšila se bilance obchodu s elektrickými zařízeními o 11,4 miliardy Kč. Schodek obchodu s ropou a zemním plynem se v důsledku poklesu cen na světových trzích a nižšího dovezeného množství zmenšil o 11,3 miliardy Kč. Nepříznivý vliv na zahraniční obchod měl nižší přebytek obchodu s elektrickou energií o 3,7 miliardy Kč.



Podle statistiků se v listopadu meziročně zlepšil přebytek bilance zahraničního obchodu se státy Evropské unie o 9,5 miliardy Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 47,2 miliardy Kč.



Od ledna do listopadu dosáhl přebytek 120,8 miliardy Kč, ve stejném období roku 2022 skončil s deficitem 202,4 miliardy Kč. Od začátku roku 2023 stoupl vývoz o 1,2 procenta, zatímco dovoz klesl o 6,4 procenta.