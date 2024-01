Síť parfumerií Douglas možná už v úvodu roku zamíří na burzu. CVC Partners jej tam pošlou po výsledcích?

Německý maloobchodní prodejce parfémů Douglas uvažuje o vstupu na burzu, a to už v prvním čtvrtletí letošního roku. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Reuters. Vstup firmy na veřejný trh by tak mohl být jedním z prvních velkých testů primárních veřejných nabídek akcií (IPO) v Evropě v letošním roce. Podnik se k informacím zdrojů odmítl vyjádřit.



Firmu Douglas vlastní soukromá investiční společnost CVC Capital Partners. Podle zdrojů se řetězec parfumerií chystá v nadcházejících týdnech zveřejnit výsledky hospodaření a jeho cílem je vstoupit na burzu ve Frankfurtu nad Mohanem do března, pokud to podmínky umožní. Zatím ale nebylo přijato konečné rozhodnutí o načasování, plány se tak ještě mohou změnit či opozdit.



Vstup na burzu by mohl firmu ohodnotit až na sedm miliard eur (171,6 miliardy Kč). Výtěžek z primární nabídky akcií chce firma použít na splacení dluhu, uvedly zdroje. Na konci loňského září čistý dluh činil 3,4 miliardy eur.



V uplynulém finančním roce, který skončil v září 2023, firma pod vedením nového generálního ředitele Sandera van der Laana zaznamenala růst tržeb o 12 procent na více než čtyři miliardy eur. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) činil zhruba 726 milionů eur.



Vstup firmy Douglas na burzu by přišel po dvou letech nízkého zájmu o primární veřejné nabídky. Růst nákladů na úvěry a geopolitická nejistota totiž utlumily zájem investorů o nově příchozí firmy na burzu. Loňský rok byl podle konzultační firmy Dealogic pro celosvětové primární nabídky nejhorší od roku 2009, celkem nově vstupující firmy na trh získaly z prodeje akcií 120 miliard USD (2,7 bilionu Kč).



Kromě Douglasu bankéři doufají, že letos na trh vstoupí i další evropské společnosti, které pomohou k širšímu oživení aktivity. Měly by mezi nimi být firma Ampere, což je divize výroby elektromobilů francouzského Renaultu, nebo švýcarská farmaceutická společnost Galderma, která se zaměřuje na dermatologii.



CVC koupila řetězec parfumerií Douglas v roce 2015 od investiční firmy Advent International. Hodnota transakce tehdy činila téměř tři miliardy eur. Historie Douglasu sahá do roku 1821, v současnosti má firma po celé Evropě, včetně České republiky, více než 1800 prodejen.