Amazon vytáhl do boje s Shein. Láká prodejce levné módy a čínskou konkurenci chce vysát před IPO

.com prudce snižuje poplatky obchodníkům prodávajícím oblečení za cenu nižší, než je 20 USD. Jde tak o znamení, že vyráží na válečné cenové tažení s čínským módním nováčkem Shein.



oznámil, že od ledna sníží poplatky prodejcům oděvů s cenou pod 15 dolarů až na 5 %. A poplatky za oblečení v ceně od 15 do 20 USD klesnou na 10 %. Provize z obou kategorií činily dříve 17 %. Snížení prodejních poplatků za oblečení oznámil v blogovém příspěvku, kde neuvedl, proč snižuje poplatky pouze za produkty s nižší cenou v jedné kategorii.



Jen tak se nevidí, aby snížil takzvané poplatky za doporučení, které účtuje obchodníkům ve svém internetovém obchodě, a žádné další změny tohoto charakteru neoznámil. To signalizuje, že se snaží nalákat obchodníky nabízející levné oblečení, což je oblast, kde čínský Shein vynikal, když nabízí například mikiny s kapucí za 9 dolarů.

"Amazon tak bude mnohem konkurenceschopnější v kategorii levného oblečení, protože jeden nebo dva dolary mohou znamenat velký rozdíl," řekl Lucas Barnes, bývalý manažer Amazonu, který založil poradenskou firmu PNW Web Marketing. "Amazon chce nechat Shein utratit všechny své peníze za nabízení slev, a zároveň kvůli mikině s kapucí za 9 dolarů neztratit příliš mnoho zákazníků Prime."



Amazon dominuje americkému e-commerce tím, že z každých 3 dolarů utracených online má pro sebe více než 1 dolar, což je podle Insider Intelligence asi šestkrát více než získá jeho nejbližší online konkurent Walmart. Nyní ale čelí novým hrozbám ze strany společností s vazbami na Čínu.

A to zahrnuje i Shein, který plánuje první veřejnou nabídku akcií v roce 2024. Dále Temu, nákupní aplikaci, která byla spuštěna v USA v loňském roce a která nabízí velké slevy na široký sortiment produktů. A také TikTok, vlastněný pekingskou společností ByteDance, rovněž v USA letos spustil svůj obchod přímo v aplikaci.

Zdroj: Bloomberg