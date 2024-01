Těžař plynu Chesapeake koupí za 7,4 miliard dolarů menšího konkurenta Southwestern

Společnost Energy, která je druhým největším producentem plynu ve Spojených státech, koupí za 7,4 miliardy dolarů (166,7 miliardy Kč) menšího amerického konkurenta . Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě. Sloučená skupina se dostane před firmu EQT a stane se největší nezávislou společností zaměřenou na průzkum a těžbu zemního plynu v USA podle tržní hodnoty a produkce.



Dohoda by měla být dokončena ve druhém čtvrtletí letošního roku. Transakce se uskuteční formou výměny akcií. Držitelé akcií Southwestern dostanou za každou svou akcii 0,0867 akcie firmy . Ve sloučené skupině pak budou mít současní akcionáři 60procentní podíl, akcionáři Southwestern zbylých 40 procent. Hodnota sloučené firmy by měla činit zhruba 24 miliard USD.



Dohoda mezi a Southwestern navazuje na řadu miliardových transakcí v americkém energetickém sektoru. Patří mezi ně převzetí firmy Pioneer Natural Resources za 60 miliard USD firmou ExxonMobil či dohoda firmy o převzetí společnosti Hess za 53 miliard USD. Firmy tímto způsobem hledají lukrativní plochy pro obnovu svých vyčerpaných polí, uvedla agentura Reuters.



Analytici očekávají, že ceny zemního plynu v USA porostou díky skokovému nárůstu vývozu. Loňský rok však nebyl pro těžaře plynu příznivý, kvůli rekordní produkci, nízké spotřebě a rostoucím zásobám ceny plynu klesly o 62 procent.



Převzetí Southwestern je největším úsilím firmy rozšířit produkci zemního plynu od doby, kdy se v roce 2021 dostala z režimu bankrotové ochrany. Loni posílila své aktivity v břidlicových ložiscích bohatých na zemní plyn na severovýchodě USA převzetím firmy Chief E&D za 2,5 miliardy USD.