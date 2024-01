Rok hodnotových akcií a recese, která nebyla vidět, ale proběhla

Steve Auth z Federated Equities vidí na americkém akciovém trhu příležitosti a očekává, že index S&P 500 uzavře letošní rok na 5200 bodech. To by tedy nebyl žádný „heroický“ výkon, ale „pod povrchem“ může být situace opačná. Auth v této souvislosti připomněl, že minulý rok si zisky připisovaly zejména akcie největších technologických firem. Mimo jiné to znamená, že na americkém trhu se stále nachází velký počet akcií, které leží výrazně pod svými předchozími maximy.



Expert se domnívá, že sedmička nejpopulárnějších akcií si letos připíše zisky dosahující pouze jednociferných čísel. Atraktivní jsou podle něj naopak hodnotové tituly. Recese se přitom zřejmě do amerického hospodářství nedostaví, Auth totiž míní, že již proběhla. Nešlo o recesi tradiční, která se projeví ve velké šíři, ale o recesi, která se přelévala z jedné části ekonomiky do druhé. Postihla tak v různou dobu třeba výrobu čipů, trh s bydlením nebo regionální banky.



Auth míní, že řada rizikovějších akcií, včetně cyklických titulů a rozvíjejících se trhů, byla v minulém roce brzděna neustálými úvahami o nástupu recese. Jak bylo uvedeno, z jeho pohledu přitom recese skutečně proběhla, i když se na agregátních číslech neprojevila. V letošním roce je již její pravděpodobnost nízká, a to znamená, že rizikovější aktiva by měla mít větší prostor pro růst. K tomu expert dodal, že Čína je nyní podle některých názorů „neinvestovatelná“. Celková skepse vůči rozvíjejícím se trhům je také vysoko, což může být ale dobrým signálem pro nákup těchto akcií.



Bank of America v následujícím grafu ukazuje výkon amerického akciového trhu relativně k trhům globálním. Současný extrém zdaleka převyšuje ty předchozí dosažené na konci minulého století a ve druhé polovině šedesátých let:





Zdroj: X



O hodnotových akciích pak na CNBC hovořil i Jeremy Siegel z Wharton School. Poukázal na nízké relativní valuace této skupiny akcií. Ty ovšem nejsou na rekordních minimech, která byla dosažena kolem roku 2000 . „A všichni víme, co pak nastalo,“ dodal expert. Růstové akcie by přitom podle něj měly mít díky své povaze vyšší násobky než akcie hodnotové, ale současný rozdíl je mimořádný a Siegel odhaduje, že druhá skupina by si letos mohla připsat 15 %. A to i přesto, že optimismus ohledně hodnotových akcií zaznívá opakovaně a opakovaně se nenaplňuje.



Zdroj: CNBC, X