Jan Bureš: Prosincová inflace viditelně nižší, sazby v únoru dolů o 50bps

Spotřebitelské ceny meziměsíčně v prosinci klesly o 0,4 % a výrazně zaostaly jak za naším odhadem (+0,1 %), tak i odhadem trhu (0 %). Meziroční inflace tak zvolnila ze 7,3 % v listopadu na 6,9 %. Optikou poslední prognózy jde bezesporu o holubičí překvapení. Na rozdíl od listopadu už nejen jádrová, ale i celková inflace zaostávají za poslední prognózou ČNB (6,9 %). Z tohoto pohledu by centrální banka na svém únorovém zasedání pravděpodobně neměla váhat a naplno rozjet cyklus snižování úrokových sazeb - dál očekáváme pokles sazeb v únoru o 50bps a následně 50bps dolů na každém zasedání v první polovině roku.

Na prosincovém inflačním překvapení se do velké míry podílely potraviny, které se odchýlily výrazněji od měsíčních šetření ČSÚ (klesaly ceny napříč kategoriemi zejména pak ovoce a maso). Je možné, že se v potravinách do určité míry podepsalo již očekávané snížení DPH (začátek roku). Překvapivý byl pro nás také výraznější pokles cen alkoholických nápojů a ceny textilu, které v prosinci zpravidla výrazněji nezlevňují. Naopak v souladu s naším očekáváním se vyvíjely další velké kategorie spotřebitelského koše - ceny bydlení (růst) a ceny v dopravě (pokles pohonných hmot).

Po dnešních číslech budeme revidovat náš odhad lednové inflace a celý rok 2024 celkově lehce směrem dolů. První rychlá revize ukazuje vzhledem k levnějším potravinám na lednové číslo v blízkosti 3 % (namísto 3,4 %) a na celkovou inflaci za rok 2024 na 2,6 %, namísto původně očekávaných 2,9 %. To by bylo číslo v souladu s poslední prognózou centrální banky. Nejistota spojená s lednovým číslem bezesporu nadále zůstává velmi vysoká - a to zejména v důsledku efektu lednového přecenění, dopadu daňových změn a výrazných změnách ve struktuře cen energií.

Z pohledu rozhodování ČNB v roce 2024 bude nakonec důležitá nejen dynamika celkové inflace, ale především odeznívání jádrových inflačních tlaků. I zde poslední prosincová čísla ukazují na relativně pozitivní trendy. Po několika měsících opět zvolnila dynamika imputovaného nájemného (v jádrové inflaci má značnou váhu) a za očekáváním zůstávají například také ceny textilu. Momentum jádrové inflace (ČNB zveřejní během odpoledne) tak s vysokou pravděpodobností zůstane v blízkosti 2 %. V roce 2024 se pak podle nás sice bude pohybovat jádrová inflace výše než celková (3-4 % v průměru), v první polovině roku to ovšem nebude pro centrální bankéře důvod k opatrnosti při snižování sazeb. Spíše v druhé polovině roku bude setrvačná inflace služeb v kombinaci s opětovným oživením ekonomiky důvodem k opatrnosti, a proto sázíme spíše na opatrnější kroky po 25bps a celkově vyšší terminální sazbu, než v tuto chvíli vidí trh - na konci roku 2024 předpokládáme sazby na 4 % a konec cyklu uvolňování měnové politiky v blízkosti 3,5 %.