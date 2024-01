Česká inflace překvapila poklesem, kam trhy nasměruje ta americká?

Včerejší vystoupení Johna Williamse z Fedu nepřineslo přímý náznak, že se blíží snížení sazeb. Jak jsme slyšeli už mnohokrát, je třeba po nějaký čas ponechat restrikci a před snížením sazeb si centrální banka musí být jista, že inflace míří na 2 procenta. Na druhou stranu ale komentář znamenal posun holubičím směrem od posledně a mezi řádky uvolnění politiky vyčteme. Williams řekl, že se o mnoho méně obává, že by se inflace usadila příliš vysoko a že s jejím poklesem je přirozené normalizovat sazby. Dále také uvedl, že bude třeba časem naplánovat zpomalení vyfukování bilance v roce 2024.

Reakce trhu nebyla velká. Vypadá to ovšem, že s blížícími se daty o inflaci se investoři osmělují sázet na příznivý výsledek, tj. nízká čísla. Americké spotřebitelské ceny budou zveřejněny ve 14:30, od celkové inflace se čeká mírný nárůst na 3,2 a od jádrové naopak pokles na 3,8 procenta. Odchylky od konsensu nebývají velké, ale na druhou stranu i malé odchýlení může mít významný dopad na trhy, jak jsme si několikrát ověřili.

Prosincovou inflaci bude táhnout dolů zboží, otázkou jsou tak hlavně služby včetně klíčové položky bydlení. Právě v cenách služeb se skrývá odpověď na setrvalost inflace, respektive rychlost dosažení cíle. Více se podle nás bude sledovat jádrová inflace, jejíž očekávané snížení by mělo být dostatečné k udržení aktuálního tržního optimismu. Podstřelení odhadů má potom potenciál spustit další růst akcií i dluhopisů na vlně obnovených očekávání na březnové snížení sazeb, jakkoli se je bankéři z Fedu snaží slovně brzdit. Zklamáním by naopak bylo, pokud by se jádrová inflace dolů neposunula.

Americké dluhopisové výnosy dopoledne míří dolů na hlavním segmentu křivky o 2 až 4 bps. Pokles převažuje také v Evropě. Eurodolar se včera zhoupnul vzhůru, načež dnes obrací a vrací se k 1,0965. Evropské akcie začaly dobře, načež své zisky korigují, ale zůstávají v plusu. Z klíčových indexů je v čele nizozemský AEX (+0,7 pct). Pár desetin procenta v plusu se pak drží americké futures.

Inflace je vlivným číslem také na domácí scéně. Prosincová data vyšla pod očekáváním, když ukázala citelné zpomalení na 6,9 pct a upevnila očekávání na snížení sazeb rovnou o 50 bps na nejbližším únorovém zasedání ČNB. Koruna po datech ztrácí, ale posun na 24,65 za euro zatím není nic velkého. 10Y výnos státního dluhopisů však padá o výrazných 9 bps.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:49 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6385 0.2377 24.6751 24.5534 CZK/USD 22.4715 0.3147 22.4955 22.3645 HUF/EUR 379.3433 0.2652 380.0300 377.7290 PLN/EUR 4.3496 0.2087 4.3519 4.3323

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8527 -0.2077 7.8810 7.8484 JPY/EUR 159.5085 -0.1905 159.7990 159.4083 JPY/USD 145.4870 -0.1219 145.5990 145.2810

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8605 -0.0674 0.8608 0.8597 CHF/EUR 0.9337 0.0112 0.9342 0.9321 NOK/EUR 11.3278 -0.2167 11.3667 11.3141 SEK/EUR 11.1999 -0.1662 11.2139 11.1862 USD/EUR 1.0964 -0.0634 1.0989 1.0959

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4912 -0.0771 1.4932 1.4868 CAD/USD 1.3376 -0.0463 1.3377 1.3356