Rally na Wall Street pokračovala i v pátek, Meta na svých historických maximech

Páteční obchodování na zámořských trzích se neslo na vlně optimismu, kdy se kupříkladu index S&P 500 dostal při intradenním obchodování na svá historická maxima, aby nakonec uzavřel v zisku 1,2 %.



Jednoznačným tahounem byly technologie, kdy index Nasdaq Composite přidal 1,7 %. Informační technologie byly rovněž nejsilnějším segmentem trhu, kdy ve sběru výrazných zisků pokračovaly akcie z polovodičového sektoru, kterému napomohly k výborným výsledkům akcie Taiwan Semiconductor, jenž reportoval 18/01/2024 výsledky za 4Q23.



Akcie TSM povzbuzeny lepšími čísly, než byl konsensus analytiků přidaly během dvou obchodních dní takřka 11 %.



Akcie a vyzyvatele AMD jsou nyní ve středu zájmů analytiků, kteří se předhánějí ve stanovování nových 12M cílových cen. Tak například dnes, stanovil analytik Bernstein pro Tgt Px 700 USD a ta stejná osoba přispěchala s cílovou cenou i pro AMD, ovšem ta se nachází níže než aktuální cena akcie, NVDA US +4,17 %, AMD US +7,11 %.



Mizerně ze startu obchodní seance vypadaly akcie automobilky , které se v před obchodní fázi propadly o 0,73 %. Důvodem takového propadu byla zpráva o snížení produkce elektrického Fordu F-150 Lightning, a to z důvodu slabšího než očekávaného růstu prodejů tohoto elektromobilu. Prodeje elektromobilů v USA sice rostou, nicméně zaostávají za ambiciózním plánem. V průběhu seance nicméně automobilka přišla s řešením platným od 01/04/2024, a to přechod na pouze jednosměnný provoz v závodech elektrických vozidel, F US +1,91 %.