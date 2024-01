Stroje Boeing 737 MAX 9 se vrátí na nebe, jejich výrobu ale firma nerozšíří

Letadla 737 MAX 9, která kvůli incidentu ze začátku ledna nemohla létat, se brzy vrátí do provozu. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) totiž stanovil podmínky kontroly, kterou musí 171 nyní odstavených strojů projít. Inspekce každého letadla by měla trvat několik hodin. Do provozu se zřejmě vrátí už koncem týdne. Zároveň však FAA sdělil, že nepovolí žádné rozšíření výroby letounů MAX, a to včetně modelu 737 MAX 9.



Společnost se začátkem ledna dostala na titulní stránky novin, když jednomu z jejích strojů 737 MAX 9 ve službách amerických aerolinek Alaska Airlines za letu odpadla část trupu. Letadlo se zhruba po 20 minutách z výšky 4900 metrů bezpečně vrátilo na letiště a nikomu ze 174 cestujících a šesti členů posádky se nic nestalo.



Incident však přiměl FAA, aby ponechal na zemi všechny stroje 737 MAX 9. Letecké společnosti Alaska Airlines a United Airlines kvůli tomu musely zrušit tisíce letů. Podle agentury Reuters plánují, že letadla do provozu vrátí v pátek, respektive v neděli.



Inspekce, kterou nyní všechny stroje musí projít, počítá například s kontrolou konkrétních šroubů, vodících kolejnic či desítek dalších komponent.



FAA firmu ve středu také informoval o tom, že nepovolí žádné rozšíření výroby letounů MAX, včetně modelu 737 MAX 9. Problémy s kvalitou označil za nepřijatelné.