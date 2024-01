Komentář Jana Čermáka: Šéf Fedu vidí snížení sazeb v březnu jako nepravděpodobné

Posledních šest měsíců bylo v americké ekonomice tak skvělých, že se Fed cítí velmi nejistě, aby teď něco podnikl. A tak pro začátek vedení Fedu alespoň mění svoji komunikaci v tom smyslu, že s ohledem na klesající inflaci již další restrikce nebude zapotřebí, přičemž zde panuje všeobecné přesvědčení, že příští pohyb oficiálních sazeb bude směrem dolů. Nicméně načasování zahájení cyklu snižování úrokových sazeb však zůstává těžké odhadnout.

Je jasné, že Fed chce mít větší jistotu, že inflace opravdu směřuje k dvouprocentnímu a tak se novináři na tiskové konferenci snažili z J. Powella vypáčit, kolik času (a nových dat) budou centrální bankéři potřebovat k tomu, aby mohli nad inflací deklarovat vítězství a zahájili zároveň cyklus redukce úrokových sazeb. K tomu šéf Fedu poznamenal - a to byla asi nejdůležitější informace z tohoto zasedání FOMC, že on osobně vidí jako nepravděpodobné, že by ke snížení sazeb došlo již v březnu. Nicméně k tomu je třeba dodat, že šéf Fedu tento výrok pronesl velmi opatrně a březen i tak zcela nevyloučil.

Druhou důležitou informací, jež z washingtonské centrály Fed k trhům doputovala, byla Powellova odpověď na otázku zdali se američtí centrální bankéři rovněž bavili o zpomalení druhé formy restrikce, kterou je kvantitativní utahování alias prodeje dluhopisů z bilance Fedu. Podle Powella seriózní debata na toto téma začne právě na příštím - tedy březnovém - zasedání americké centrální banky. Z toho lze odvodit, že pokud nedojde k nějakému nečekanému poklesu bankovní rezerv v systému (v tomto kontextu je zajímavé, že při ročním výročí americké bankovní mini-krize se opět dostávají pod tlak akcie některý regionální bank v USA), tak tempo prodejů dluhopisů bude zřejmě zpomaleno někdy okolo poloviny tohoto roku.

Z výše uvedeného je jasné, že míra monetární restrikce zůstává v USA prozatím na nezměněné úrovni a budou to patrně lednová a únorová inflační data (zejména pokud jde o ceny zboží a služeb), jež rozhodnou o to co bude dít v březnu. Náš základní scénář však zůstává ten, že nejprve přijde nová kvartální makro-prognóza (zveřejněná v březnu), jež bude komunikovat nová (vice holubičí) očekávání ohledně dalšího pohybu Fed sazeb s tím, že k jejich prvnímu snížení dojde teprve ve druhém čtvrtletí.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 22:12 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8249 0.1588 24.9089 24.7560 CZK/USD 22.9705 0.5010 22.9985 22.8380 HUF/EUR 383.6053 -0.7153 386.8846 383.2362 PLN/EUR 4.3272 -0.4771 4.3594 4.3247

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7605 -0.3404 7.8188 7.7513 JPY/EUR 158.9110 -0.7054 160.3895 158.5773 JPY/USD 147.0370 -0.3828 148.0580 146.1590

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8526 -0.1411 0.8549 0.8523 CHF/EUR 0.9321 -0.2531 0.9365 0.9307 NOK/EUR 11.3641 0.0445 11.3771 11.2962 SEK/EUR 11.2416 -0.5093 11.2959 11.2005 USD/EUR 1.0808 -0.3246 1.0887 1.0795

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5237 0.6108 1.5263 1.5098 CAD/USD 1.3437 0.2671 1.3446 1.3359